Cambio de viales en el tranvía de Valencia, a la altura de Francisco Cubells. Jesús SIgnes

FGV acomete obras en 120 metros de raíles del tranvía de Valencia tras 31 años de servicio

La línea 8 entre Marítimo y Neptuno se interrumpe hasta el 5 de diciembre y la 4 y 6 llega hasta Tarongers| Los trabajos incluyen mejoras de comunicación y seguridad de la maquinaria y en 2027 se incorporarán 16 nuevos trenes para retirar los antiguos

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Valencia recuperó el tranvía en 1994, pero las infraestructuras ferroviarias precisaban 'pasar por boxes' para ponerse al día y mejorar los servicios. Por eso, Ferrocarrils ... de la Generalital Valenciana (FGV) está llevando a cabo unas obras de modernización que han precisado el corte del servicio de las líneas 4 y 6 entre Tarongers y Maritímo y la suspensión de la línea 8 entre Marítimo y Neptuno en todos estos casos hasta en 5 de diciembre.

