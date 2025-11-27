FGV acomete obras en 120 metros de raíles del tranvía de Valencia tras 31 años de servicio

Valencia recuperó el tranvía en 1994, pero las infraestructuras ferroviarias precisaban 'pasar por boxes' para ponerse al día y mejorar los servicios. Por eso, Ferrocarrils ... de la Generalital Valenciana (FGV) está llevando a cabo unas obras de modernización que han precisado el corte del servicio de las líneas 4 y 6 entre Tarongers y Maritímo y la suspensión de la línea 8 entre Marítimo y Neptuno en todos estos casos hasta en 5 de diciembre.

No hay que olvidar que han pasado 31 años desde que se retomara el servicio del tranvía de Valencia y era necesario actuar. Los trabajos previstos conllevan, en primer lugar, la renovación de unos 120 metros de carril tranviario para garantizar unas mejores condiciones de circulación por las zonas afectadas.

Las obras, programadas hasta el 5 de diciembre, contemplan la sustitución del carril en la curva del tranvía en el cruce de la avenida de Tarongers con Eugenia Viñes, cerca de la parada de La Cadena y se va a aprovechar también para renovar al mismo tiempo parte de la zona situada entre las paradas de Francisco Cubells y Grau-La Marina.

Además, los trabajos incluyen la sustitución de los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada del Canyamelar.

Obras y retirada y reposición de vías en Francisco Cubells y Eugenía Viñes. Jesús Signes / LP

Como parte de este proceso de renovación, cabe destacar que a partir de 2027, FGV incorporará 16 nuevos tranvías para sustituir a las unidades que comenzaron a prestar servicio en 1994.

Fabricación de nuevos convoyes

Estos nuevos tranvías los fabrica Stadler Rail Valencia S.A.U., empresa radicada en Albuixech, y en total son 22 nuevos vehículos de la serie 4.500, con un presupuesto de 140 millones de euros, de los que dieciséis prestarán servicio en Valencia y seis se incorporarán al TRAM de Alicante.

Se trata de vehículos ferroviarios ligeros Tramlink que destacan por sus prestaciones, accesibilidad universal, confort y seguridad y el objetivo de cubrir las necesidades derivadas de los proyectos de ampliación previstos en ambas explotaciones con vistas a los próximos años.

El objetivo con la incorporación de las nuevas unidades es conseguir mayor capacidad en un solo vehículo y mayor flexibilidad en el tránsito de acceso y descenso de viajeros para optimizar el recorrido. Además, los vehículos serán plenamente accesibles y adaptados a la normativa vigente.

Mejoras de seguridad

Por otro lado, FGV está aprovechando las actuales obras para instalar nuevos sistemas de comunicación y señalización ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT de las Líneas de tranvía 4, 6 y 8 de Metrovalencia.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 14 millones de euros, IVA incluido, y están financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation, y forma parte del conjunto de actuaciones que FGV ha acordado llevar a cabo como entidad instrumental.

Los trabajos previstos contemplan la renovación de los enclavamientos; la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren. El proyecto incluye un sistema automático de protección de tren (ATP) para supervisión y control de velocidades por geometría de vía y aspectos de la señalización.

Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10, que une la calle Alicante con el barrio de Nazaret, en servicio desde mayo de 2022.

Como explican desde FGV, la renovación de estos equipos proporciona una mayor seguridad de las condiciones de circulación gracias a la implantación de los nuevos enclavamientos electrónicos y el sistema ATP. En cuanto a la explotación garantiza mayor fiabilidad y regularidad en la explotación, debido a la obsolescencia que estaban alcanzando los sistemas actualmente implantados.

Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.