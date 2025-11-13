Los pisos turísticos dejan de hacer su agosto en Valencia

Qué duda cabe ya de que la eclosión de pisos turísticos en Valencia, surgida a raíz de las modificaciones normativas del Rialto sobre el ... plan general urbanístico de la ciudad, ha desestabilizado la convivencia entre visitantes y vecinos. Y es que pese al verano de récord que ha actuado como motor de la recuperación económica tras la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia, la oferta de estos apartamentos de uso vacacional ha caído en casi 2.000 inmuebles entre los meses de agosto del año pasado y este 2025.

Según reflejan los datos de la Fundación Visit Valencia, el número de anuncios de este tipo de viviendas ha bajado de manera notable en toda la ciudad en apenas un año. En agosto de 2024, la capital registraba 11.662 viviendas turísticas mientras en el mismo mes de este año la cantidad ha caído en 1.911 unidades, hasta los 9.751. ¿Eso significa que el sector ha dejado de 'hacer su agosto' en el Cap i Casal?

En lo que se refiere a las plazas, el descenso es menos acusado que en el de alojamientos pues el número sólo se reduce en 1.338 unidades, al pasar de 40.733 a 39.395. Asimismo, la tarifa media diaria también sufre una caída del 7% al pasar de 206,34 euros en agosto del año pasado a los 191,67 en el de este 2025.

En el desglose por zonas, en la Albufera el descenso es de un 28,7%, hasta los 134; en la Ciudad de las Artes y la Alameda hay un 15% menos, hasta estancarse en los 2.033; en Ruzafa y el Ensanche la cifra cae un 15,3%, hasta los 1.866; en la demarcación Playa, Marina y Poblados Marítimos la cantidad decrece un 20,8%, hasta los 1.720; en el Palacio de Congresos la oferta se queda en 518, un 20,3% menos; en los Alrededores se reduce un 18,6%, hasta los 1.332; mientras en el Centro Histórico es un 11,3% inferior, quedándose en los 2.148.

Los datos arrojan otra cuestión a tener en cuenta: la comparativa interanual en materia de apartamentos vacacionales en la capital del Turia aproxima la oferta existente a los dígitos de 2019, es decir, la cantidad de anuncios ha sido similar a la de la pandemia. En aquel entonces, se reportaron 9.408 promociones de apartamentos turísticos en el portal de Visit Valencia. De hecho, la tónica bajista se mantiene en septiembre pues también baja en 1.963 unidades, de las 11.310 de 2024 a las 9.347 de 2025.

Los dígitos del mes de agosto de este año han continuado la tendencia a la baja que reportó LAS PROVINCIAS al advertir que la moratoria de licencias para abrir nuevas viviendas turísticas impuesta por el Ayuntamiento para poner coto a este fenómeno, que entró en vigor el 30 de mayo del año pasado, logró eliminar cerca de medio centenar de promociones de apartamentos vacacionales.

«Candados» del Ayuntamiento

Los «cinco filtros o candados» anunciados por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para regular la apertura de nuevas viviendas turísticas en la ciudad de Valencia, tras la 'barra libre' de Compromís y PSPV, pueden estar detrás de este acusado descenso de su oferta en plena campaña estival.

Cabe recordar que el primer control que pretende imponer el Consistorio busca prohibir la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos en el distrito. El segundo nivel de «protección de los vecinos» se aplicará en aquellos barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de residentes empadronados en el distrito.

«Para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada», se establecerá una tercera protección de la vivienda: el número de apartamentos turísticos no podrán superar el 2% de la cantidad de viviendas residenciales de cada barrio. «La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación», subrayaron desde el Ayuntamiento.

El cuarto candado se aplicará «para evitar que las viviendas turísticas se concentren en una determinada zona de los barrios». En este sentido se establecerá que las viviendas turísticas no pueden superar el 5% del total de las viviendas de una manzana residencial.

Por su parte, el quinto 'anillo' limitará la actividad al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar un apartamento turístico. Es decir: el 85% de los locales estarán destinados «a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.», según indicó Giner.