Afluencia de pisos turísticos en las calles Bolsería, Avellanas y Caballeros. J. L. BORT

Los pisos turísticos dejan de hacer su agosto en Valencia

La oferta de inmuebles vacacionales cae en casi 2.000 anuncios con respecto al mismo mes del año pasado y se aproxima a las cifras de antes del covid

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:53

Qué duda cabe ya de que la eclosión de pisos turísticos en Valencia, surgida a raíz de las modificaciones normativas del Rialto sobre el ... plan general urbanístico de la ciudad, ha desestabilizado la convivencia entre visitantes y vecinos. Y es que pese al verano de récord que ha actuado como motor de la recuperación económica tras la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia, la oferta de estos apartamentos de uso vacacional ha caído en casi 2.000 inmuebles entre los meses de agosto del año pasado y este 2025.

