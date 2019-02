Los VTC piden al Consell Jurídic un informe sobre la legalidad del decreto valenciano La patronal reclama que no se siga «el ejemplo de Cataluña» y lamenta que la normativa de la Generalitat responda a los intereses del taxi I. DOMINGO Viernes, 1 marzo 2019, 00:34

valencia. La patronal del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), Unauto VTC, mantiene su rechazo al decreto ley que elabora la Conselleria de Obras Públicas para regular este tipo de servicios y del que actualmente está abierto el periodo de información pública. En este sentido, ayer reiteraron que abandonarán la Comunitat si finalmente sale adelante la normativa.

«El proyecto no responde al interés general sino al interés del taxi», señaló el presidente nacional de Unauto, Eduardo Martín al tiempo que el presidente de la delegación autonómica, Ricardo González, recordaba que la tramitación urgente del decreto no está justificada. «El taxi ha chantajeado a la administración», dijo.

Durante su comparecencia ante los medios, detallaron que la Generalitat tendría que hacer frente a 166 millones en concepto de indemnizaciones a los titulares de las licencias y que se perderían 500 empleos si los VTC «son expulsados de la Comunitat». Preguntados por si reclamarán también indemnizaciones al Ayuntamiento de Valencia, que anunció la ampliación del tiempo de espera a una hora, señalaron que se considerará «llegado el caso».

La patronal del sector anunció que ha pedido a la Generalitat que solicite un informe al Consell Jurídic Consultitu para que aborde la legalidad del decreto valenciano, que se inspira en el de Cataluña. «No es obligatorio pero queremos que se pronuncie para que no ocurra como en Barcelona», señaló González. La organización tiene la «certeza» de que el documento «no pasará el filtro» de constitucionalidad e instan al Consell a no a no seguir «el ejemplo de Cataluña».

En este caso, el Consejo de Garantías Estatutarias calificó de inconstitucional el decreto catalán al considerar que obstaculiza «el derecho constitucional a la libertad de empresa» debido a las restricciones que plantea, como la precontratación del servicio con un mínimo de 15 minutos.

«En Barcelona ha quedado claro que pagará la Generalitat, por lo que se está engañando a los ciudadanos», remarcaron. «Confiamos en que Puig reflexione sobre las pérdidas de empleo y las indemnizaciones», añadieron. En la Comunitat, este sector cuenta con 1.400 licencias: 400 operativas y otras 1.000 pendientes de ponerse en marcha.