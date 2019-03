El PP pide poner una pancarta en el balcón en recuerdo de las víctimas del terrorismo S. V. VALENCIA. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:24

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, informó ayer que ha pedido junto con la concejala no adscrita María Dolores Jiménez la colocación de una pancarta en el Ayuntamiento con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se celebra el próximo día 11. La solicitud tiene como fin mostrar una tela con el lema «Verdad. Memoria, Dignidad y Justicia», de acuerdo con el fijado por la European Plataform to Assit of Terrorism de la Unión Europea para conmemorar la jornada.

Monzó aclaró que en la solicitud presentada a la Alcaldía «se precisa que dado que el día 11 habrá mascletà a las 14 horas, la pancarta conmemorativa podría colocarse tras el disparo pirotécnico». El portavoz popular recordó que todavía está pendiente que el alcalde Ribó cumpla con el acuerdo del pleno de julio de 2017, en el que se aprobó la concesión de una calle a Miguel Ángel Blanco. «En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo tenemos que recordar y rendir un homenaje a todas ellas», subrayó.