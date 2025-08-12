Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Personas montando bicicleta por el viejo cauce del río Turia Iván Arlandis

«Pese al calor, preferimos hacer deporte al aire libre»

Vecinos y turistas desafían las altas temperaturas en el río: «Vengo porque necesito estar fuera de casa por la ansiedad, el estrés...»

Stefania Di Nicola

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 01:42

La alerta naranja de este lunes, el día más caluroso del verano, no ha evitado el paso de turistas, familias y deportistas por el ... Jardín del Turia, que buscan mantener una vida activa, no romper sus hábitos y estar al aire libre. La mayoría de quienes recorren el parque son visitantes que, incluso de vacaciones, incluyen el deporte en su itinerario.

