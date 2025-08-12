«Pese al calor, preferimos hacer deporte al aire libre»

La alerta naranja de este lunes, el día más caluroso del verano, no ha evitado el paso de turistas, familias y deportistas por el ... Jardín del Turia, que buscan mantener una vida activa, no romper sus hábitos y estar al aire libre. La mayoría de quienes recorren el parque son visitantes que, incluso de vacaciones, incluyen el deporte en su itinerario.

A lo largo del antiguo cauce del Turia, los visitantes encuentran un aliado indispensable contra el calor: sus numerosas fuentes de agua potable. Distribuidas aproximadamente cada kilómetro, estas instalaciones se mantienen en funcionamiento y permiten a paseantes hidratarse sin interrumpir demasiado su recorrido.

Toni y su familia recorren el Jardín Turia en bicicleta. «Han dicho que va a ser el día más caluroso, pero no tengo ningún problema porque venimos preparados: venimos hidratados, con gorras», comenta antes de seguir pedaleando. Para él, es «un día más» de paseo en un entorno que considera ideal para pasear con sus hijos.

Así como pasear con la familia, muchos deportistas aprovechan y sacan a sus perros a correr con ellos por el cauce. Madeleine vive cerca del Turia y baja cada día a pasear a su perro. «Es un día muy caluroso, pero esto es lo que hay en verano en Valencia. Se lleva como se puede, tenemos la suerte de tener esto», ha dicho al señalar que el parque es una área verde como ninguna otra en la ciudad. «Las noticias no dejan de decir que es el día más caluroso, pero no pasa nada, porque aquí estaremos», dijo con convicción.

Otro que mantiene su rutina diaria a pesar de la nueva ola de calor es Richard. «Tengo la costumbre de venir a esta hora, no siento mucha diferencia, porque al final siempre estoy sudando», comenta con una sonrisa. Aunque reconoce que teme al golpe de calor, asegura que su constancia lo ayuda a adaptarse, y realmente no le es molesto al correr.

La sombra que ofrecen los árboles a lo largo del río es un refugio para quienes quieren escapar del sol mientras hacen ejercicio. Joanna llega en su patinete, extiende su tapete bajo un árbol y practica yoga o pilates sobre el césped. «Salgo temprano y, cuando el calor aprieta, sobre las once ya me voy a casa», cuenta mientras recoge sus cosas.

Julia ha decidido salir hoy por motivos que van más allá de la temperatura: «Le temo a un golpe de calor, sí, hace mucho calor, pero vengo porque me hace falta estar fuera de casa, por el calor, por ansiedad, por trabajo».

Para ella, caminar por el Jardín del Turia es incomparable: «Es mucho mejor que estar en el gimnasio, eso te lo aseguro». A Natalia, otra joven que hacía ejercicios de cardio, le sucede algo similar. Llevaba días sin hacer deporte por el calor, pero optó por ejercitarse al aire libre. «He pensado que sería mejor que ir al gimnasio, que igual se concentra incluso más el calor. Igualmente siempre me protejo del sol», explica al destacar la importancia de resguardarse de los rayos ultravioleta.

Aemet ha activado un aviso naranja en la provincia de Valencia debido a las temperaturas extremas previstas, mientras que Alicante y Castellón mantienen alerta amarilla. Aunque la ola de calor podría finalizar este martes con posibles tormentas, la recomendación para todos —especialmente para los deportistas y quienes realizan actividades al aire libre— es mantenerse preparados, tomar precauciones y no bajar la guardia frente al calor intenso.