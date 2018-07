El PP pedirá la reprobación de la concejala Pilar Soriano

valencia. El grupo municipal popular pedirá en la comisión de Medio Ambiente del próximo jueves la reprobación de la concejala del ramo, Pilar Soriano, tras no ser invitados a la reunión de la comisión de jardines del Consell de Medi Ambient municipal. «Es una clara vulneración de los derechos de los concejales», denunció la edil del grupo municipal popular Maria Àngels Ramón-Llin.

La sucesión de hechos es la siguiente. El pasado 28 de marzo, el Consell Municipal de Medi Ambient acordó «estudiar, debatir y proponer criterios en el modelo de jardinería de la ciudad de Valencia, así como constituir una comisión, en el ámbito del Consell de Medi Ambient, que trabaje de una forma más ágil y operativa sobre estos temas». El acuerdo proviene de una moción del exconcejal de Ciudadanos Santiago Benlliure y de una enmienda de la concejala popular Lourdes Bernal. La moción fue, como es habitual, enmendada por el tripartito y se aprobó en su versión alternativa.

El pasado día 11 de julio, el Consistorio anunció la primera reunión de la comisión, en la que se aprobaron las normas de funcionamiento y se dio cuenta del punto de partida y de los nuevos criterios en materia de jardinería para la ciudad. A esa reunión no fue invitado el PP, según Ramón-Llin, «porque Jardines dice que no habíamos manifestado nuestra intención de acudir». El enfado entre los populares es monumental, pues aseguran que la actuación denota «falta de democracia» en el seno del tripartito. «Es la primera vez que pasa algo así», dijo ayer la concejala Ramón-Llin, que pedirá la reprobación de Soriano por no avisarles de la primera reunión de la comisión.