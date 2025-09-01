Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar

Tamara Villena Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:01 Comenta Compartir

Septiembre siempre viene acompañado de gastos: la vuelta a clase, a la rutina, al trabajo, al gimnasio... Se acaban las vacaciones y toca regresar a la realidad, que a veces supone un desembolso algo superior a lo que estamos acostumbrados. Así que toda ayuda es buena, especialmente si es una pensada para las compras en la ciudad, como el bono comercio que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para 26.004 personas que fueron escogidas vía sorteo.

Cada bono comercio del Ayuntamiento de Valencia tiene una cuantía de 100€ para gastar, 50 euros lo aporta el Consistorio y los otros 50€ el beneficiario. Puede gastarse en las tiendas adheridas a la campaña 'Bonos al Comercio VLC 2025', que engloba todos los barrios y pedanías de la ciudad.

Las personas beneficiarias escogidas en el sorteo pueden comprar el bono ya en línea desde este lunes 1 de septiembre, y gastarlo, a partir del 1 de octubre, en las tiendas adheridas a la campaña hasta el 30 de noviembre de 2025. El bono puede usarse en varias compras hasta agotar el saldo. Si el importe de la compra en el establecimiento excediera del importe del bono adquirido, se deberá abonar el exceso mediante cualquier método de pago admitido por el comercio.

Cómo comprar el bono comercio

En el correo electrónico figura un código de compra vinculado a su DNI/NIE y un plazo cerrado de 72 horas, que computarán desde el momento de la recepción del mail, para la adquisición efectiva del bono de forma online. La tarjeta prepago podrá ser recogida en la oficina de Caixa Popular asignada a partir del 1 de septiembre y hasta el 25 de noviembre de 2025. Las bases indican que el máximo de compra por persona es de un bono.

El Ayuntamiento ha reservado un cupo de 400 bonos para su adquisición por las personas mayores de 65 años, quienes podrán acudir físicamente, hasta fin de existencias, entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025 a los servicios que Cámara Valencia (Poeta Querol, 15) pondrá a su disposición en horario de 9 a 13 horas.

El plazo establecido para el canje en los establecimientos adheridos abarcará, en todos los casos, del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025. El bono puede usarse en varias compras hasta agotar el saldo. Si el importe de la compra en el establecimiento excediera del importe del bono adquirido, se deberá abonar el exceso mediante cualquier método de pago admitido por el comercio.

Cómo funciona el bono comercio en Valencia

Las personas beneficiarias pagan 50 euros por la compra del bono pero obtienen 100 euros para gastarlos en cualquier tienda y local adherido a la campaña. Más de 1.000 negocios de la ciudad se han apuntado a la promoción aunque la cifra irá subiendo ya que el plazo de inscripción de las tiendas continúa abierto hasta finales del mes de septiembre.