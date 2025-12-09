Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La calle Jorge Juan, este lunes por la tarde. IVÁN ARLANDIS

La peatonalización de Jorge Juan enviará a Colón otros 1.500 coches al día

El Consistorio probará a cortar al tráfico la calle junto al Mercado de Colón para ver si lo puede hacer de forma definitiva en próximos meses

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

La decisión del Ayuntamiento de cortar al tráfico la calle Jorge Juan del 20 de diciembre al 5 de enero afectará a unos 1. ... 500 coches al día, que son los que suelen circular por esa calle. Ahora, esos vehículos tendrán que ir a morir a Colón. La céntrica vía, clave para el comercio de la zona y para el Mercado de Colón, estará cortada al tráfico entre Sorní y Cirilo Amorós en las fechas navideñas, pero la intención del Consistorio es peatoanlizarla de forma definitiva dentro de unos meses si esta suerte de «proyecto piloto» funciona de forma satisfactoria.

