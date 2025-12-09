La peatonalización de Jorge Juan enviará a Colón otros 1.500 coches al día

La decisión del Ayuntamiento de cortar al tráfico la calle Jorge Juan del 20 de diciembre al 5 de enero afectará a unos 1. ... 500 coches al día, que son los que suelen circular por esa calle. Ahora, esos vehículos tendrán que ir a morir a Colón. La céntrica vía, clave para el comercio de la zona y para el Mercado de Colón, estará cortada al tráfico entre Sorní y Cirilo Amorós en las fechas navideñas, pero la intención del Consistorio es peatoanlizarla de forma definitiva dentro de unos meses si esta suerte de «proyecto piloto» funciona de forma satisfactoria.

Los vecinos de la zona ya han advertido de que estarán vigilantes. Quieren que, si se cierra la calle, se haga en las condiciones adecuadas. No quieren un par de maceteros y poco control policial, porque temen que la calle peatonal se convierta en un espacio tomado por manteros o personas en situación de sinhogarismo. Se miran, para este temor, en el espejo de Don Juan de Austria. El Ayuntamiento insiste en que cualquier actuación contará con la presencia policial adecuada, sobre todo por las fechas navideñas.

Gran afluencia

Se prevé, con todo, una gran afluencia de visitantes al centro de la ciudad en los fines de semana de este mes y a partir del día 22 de diciembre, como es habitual. Ya este fin de semana ha habido que realizar los primeros cortes que superan los alrededores de la plaza del Ayuntamiento porque la afluencia de visitantes ha sido tal que era complicado incluso pasear por el centro de la ciudad. Uno de esos cortes ha incluido el cierre de Colón desde Porta de la Mar. Se permitía únicamente el acceso a los vecinos. Lo mismo pasaría en Jorge Juan, por donde pasan unos 3.000 coches al día. En esa calle, además, hay vecinos y comerciantes que necesitarían poder acceder a sus garajes. El Ayuntamiento ha confirmado que podrán hacerlo, por lo que la peatonalización, que empezará a señalizarse el lunes que viene, no podrá ser un «macetazo» como solía hacer el anterior equipo de gobierno cuando quería cerrar alguna calle.

Esta actuación, aunque mejorará de forma ostensible el entorno de uno de los mercados con más renombre y que más gente visita en fechas navideñas (para los vecinos de la zona es tradición bajar a tomar algo el día de Nochebuena o de Navidad antes de cenar y de comer, respectivamente), también estresará el tráfico del centro. Movilidad confía en que Colón pueda absorber los miles de coches que van por Jorge Juan cada día (se accede a ella únicamente Sorní), dado que además se han ampliado los carriles, y recuerdan que Sorní tiene otras dos salidas: por Grabador Esteve hacia las grandes vías o por Conde de Salvatierra hacia Colón o la calle Justicia para coger el Parterre. El aumento en Colón no llega al 10% de la intensidad media diaria que absorbe la calle en fechas navideñas.