Los daños provocados por los patinetes en la parte inferior de las torres de Quart obligan al Ayuntamiento a actuar de urgencia

Los daños provocados en la escarpa de las torres de Quart entre otras cosas por los patinetes han obligado al Ayuntamiento de Valencia a intervenir ... de urgencia. Se gastará unos 40.000 euros en arreglar la parte inferior del monumento, así como la mampostería en la trasera. Se asumen, así, algunas de las recomendaciones que se hicieron en el informe técnico de 2021, que no llegó nunca a implementarse.

La parte que más trabajo requiere es la escarpa, que no es más que la parte de las torres que anteriormente se adentraba en el foso. «El estado del revestimiento de las escarpas es malo. En la fachada norte por la acción, inevitable mientras esté el jardín, de las plantas y humedad por el riego. En el resto de las fachadas y orientaciones tanto por la acción incivil de apoyarse en estos planos, cuando no de subirse a los mismos con patinetes, y a su situación frente a la lluvia. Estas escarpas inclinadas, más bien la parte no oculta pues se tapó el foso y el resto de la escarpa, recibe la lluvia directa y la que discurre por los muros. En definitiva, está llena de faltantes de mortero en todos su lados así como de pérdida de la pintura», indicaba el informe. El Consistorio intervendrá con un mortero poroso que permitirá drenar el agua. «En lugar de una pintura posterior sería de la opinión de introducir en la masa del mortero un colorante para que la acción humana no termine tan rápidamente con el adecuado ornato del monumento», reseñan los técnicos.

La zona de acceso al primer piso también requiere trabajo. Los técnicos plantean el mismo mortero, teniendo en cuenta que se debe aprovechar la referencia del código de color dejada en la intervención del 2005 para utilizar el mismo tono cromático que en aquella ocasión. Además, se debe proceder a renovar el sellado de la escalera (a ambos lados, también al lado del antepecho de la barandilla). En cuanto al paramento revestido en exterior de la planta baja de la torre norte, se plantea una intervención similar a la anterior: «Picado y renovación del mortero sustituyéndolo por el mortero microporoso. Esta actuación debe extenderse a todo el revestimiento dado que se aprecia en la imagen de la cámara termográfica humedades incluso en zonas aparentemente en buen estado. Se deberá aspirar el revestimiento superior que no se retira. Posteriormente, imprimación con el color idéntico al resto de intervenciones. Dos manos en todo el revestimiento de color (pintura al silicato, más transpirable). Se deberá contar con medios auxiliares de andamios».

La losa de piedra en el acceso a la planta baja en la torre norte también está en mal estado. Es por eso que se recomienda el levantado de la losa de piedra existente con precaución, el saneado de los elementos metálicos, incluso su reconstrucción, la limpieza de la losa de piedra, retirada de los restos vegetales y aplicación de biocida, la reposición de la baldosa de piedra, incluso saneado de la superficie de contacto, y la preparación de la zona. Después se aplicará el mortero de agarre, con sellado de todas las juntas con mortero en base de cal.

La última reforma de las torres fue en 2005, cuando Manuel Jesús Ramírez dirigió unos trabajos que incluyeron la limpieza general de toda la superficie por medios físicos y químicos, la consolidación por el interior y el exterior de los morteros existentes, el retacado de fábricas (sillería y de ladrillo) y los trabajos de restauración de carpintería y cerrajería. Sin embargo, ahora habrá que intervenir en las puertas de madera de los años 60 de la planta baja, que están casi inoperativas porque se han hinchado con el paso del tiempo y la humedad.