El fin de los paros permite a Metrovalencia completar el servicio nocturno Los trabajadores de la EMT mantienen la huelga del miércoles que viene y la protesta seguirá el día 27 Á. S. Viernes, 15 febrero 2019, 00:46

valencia. El fin de los paros en Metrovalencia permitirá ofrecer este fin de semana, por primera vez desde diciembre, el servicio nocturno completo. Los trenes circularán por Valencia y el área metropolitana con una frecuencia de paso entre 20 y 30 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a estaciones como Aeropuerto, Torrent, Torrent Avinguda y Marítim-Serrería.

Cada sesenta minutos, los trenes circularán en dirección a las estaciones de Seminari, Paterna y Alboraya. Los últimos trenes en circulación tendrán su final de destino en Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria. Los últimos pasos por el centro de la ciudad de Valencia, tomando como referencia la estación de Angel Guimerà, en la que confluyen las Líneas 1, 2, 3, 5 y 9, tendrán lugar en torno a las 2.30 horas. En las líneas tranviarias, los convoyes circularán con intervalos de paso de 60 minutos en todas las líneas, teniendo en cuenta que en la L4 el trayecto es entre Doctor Lluch y Vicente Andrés Estellés. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

Mientras, en la EMT, los sindicatos decidieron ayer enviar un escrito al Ayuntamiento de Valencia para preguntar si la empresa está en déficit, como asegura la gerencia que está, o no. Esta cuestión es clave para aplicar el laudo de septiembre, que permite la jubilación parcial con menos jornadas trabajadas de lo que prevé la ley si la empresa tiene las cuentas saneadas. Será con ese papel en la mano cuando decidirán si continuar con los paros, que terminan el día 27. Los sindicatos entienden que no hay motivo para no mantener el acuerdo de 2001 que se aplicó hasta 2017. Los trabajadores volverán a parar la semana que viene, pero el miércoles en lugar del martes, en horario de 8 a 10 y de 16 a 18 horas con unos servicios mínimos del 60% en todas las líneas.