Los paneles informativos del ruido en Ruzafa se degradan sin haberse estrenado todavía Un barrendero pasa por delante del panel en el cruce de Tomassos y Carles Cervera. / jesús montañana Las entidades alertan de que están colocados y fuera de funcionamiento varios meses y piden reubicar los sonómetros en las zonas con más locales de ocio P. MORENO Martes, 24 septiembre 2019, 00:44

valencia. Las principales asociaciones vecinales de Ruzafa no están de acuerdo con el gasto, ni siquiera con la ubicación. Pero es que además los siete paneles informativos de los niveles de ruido han comenzado a mostrar señales evidentes de degradación, cuando todavía ni se han estrenado.

Empieza con mal pie el sistema de información de la contaminación acústica en el barrio formada por siete paneles y 15 sonómetros. El ubicado en el cruce de las calles Tomassos y Carles Cervera presenta un aspecto lamentable, al no quedar ya espacio para otro grafiti salvo que pinten sobre los que ya ensucian la pantalla y el soporte.

LOS DATOS uInversión La formalización del contrato de los paneles y los sonómetros se formalizó en el 15 de octubre de 2018 y supuso una inversión de 122.699 euros. uTerrazas Una de las medidas del consistorio fue señalar el espacio destinado a mesas y sillas en las calles, pero todavía no se han marcado todos los negocios. uDenuncia vecinal El colectivo Russafa Descansa asegura que el número de locales de ocio ha aumentado un 20% los últimos años, pese a las supuestas restricciones de nuevas licencias de apertura.

Los paneles fueron colocados entre mayo y junio, más o menos en las mismas fechas que las últimas elecciones municipales. Desde entonces no han sido encendidos, al menos los vecinos no tienen constancia de ello. Desde la entidad Russafa Descansa señalaron que la inversión del consistorio se debe a un proyecto elegido en los presupuestos participativos, donde logró un total de 248 votos.

Fuentes de esta entidad precisaron que la propuesta vecinal no se ha ejecutado de la manera en que se votó. «Los sonómetros no están en los sitios adecuados y los paneles tampoco», por lo que demandaron una reubicación de todo el sistema. «Algunos medidores están colocados en lugares donde no hay locales de ocio, cuando se trata de medir el ruido por las noches», apuntaron.

Ejemplos de ruidos callejeros en Ruzafa no faltan. Las mismas fuentes apuntan a que hace unos días se celebró una especie de conmemoración del día de México con la actuación incluida de mariachis en plena calle. «Que nosotros sepamos no están operativos», aseguraron, para indicar que el motivo del retraso es que el propio ayuntamiento se vería obligado a tomar medidas drásticas. «No quieren saber nada de declarar una ZAS», subrayaron acerca de una posible reducción de horarios para el sector del ocio.

Fuentes de la asociación de vecinos fueron muy claros a la hora de valorar la instalación de los paneles. «Ya sabemos que en Ruzafa hay ruido, no hace falta que nos lo digan», dijeron, para precisar que en los últimos años se había llegado a un acuerdo con la mayoría de hosteleros para promover un ocio responsable. «El aumento de los apartamentos turísticos ha dado al traste con todo el trabajo que habíamos hecho», precisaron. Esta parte del Ensanche es la que registra un mayor incremento de esta actividad, sólo superado por Ciutat Vella.

En cuanto al propósito de los sonómetros, dudaron de que cuando se pongan en marcha los datos sirvan para tomar decisiones como una posible ZAS. «Entendemos que no, cuando sucede eso el ayuntamiento instala sonómetros de otro tipo y con distintos criterios», matizaron las mismas fuentes.

En todo caso, consideraron que la declaración de una zona acústicamente saturada «no es la solución, debe trabajarse antes para que no ocurra eso». Esto supondría la aprobación de unos horarios especiales como ya tienen en el Carmen, la zona de Juan Llorens o la plaza de Xúquer, entre otros, donde el retorno a la normalidad sería más que complicado, dado que las mediciones de los sonómetros deberían ofrecer unas lecturas muy bajas. De momento, el gobierno municipal se ha limitado a una serie de restricciones en las licencias de apertura de nuevos negocios en el barrio.