El Palacio de Congresos asume la gestión de dos espacios para eventos en Valencia La entidad también dirigirá los acontecimientos que se celebren en el complejo modernista de la Exposición y el Veles e Vents

S. V. Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 15:47

El Palacio de Congresos llevará también la gestión de otros dos espacios que albergan habitualmente otros actos y encuentros a partir del próximo martes, según ha avanzado Radio Valencia.

Los entidad afincada en la avenida de Cortes Valencianas se encargará de organizar acontecimientos a partir de la semana que viene serán en los complejos del Palacio de la Exposición, junto a la Alameda, y el edificio del Veles e Vents en la Marina.

Esta nueva era del Palacio de Congresos empezará a escribirse a partir del consejo de administración que se va a celebrar el próximo miércoles y en el que también están previstos que produzcan cambios en el equipo directivo de la entidad.

En dicha reunión de su órgano de gobierno también se informará de las cuentas de este ejercicio y del presupuesto de la entidad para el próximo año.