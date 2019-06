La EMT paga 100.000 euros a la plantilla por días sin librar en vísperas de comicios sindicales Dos autobuses circulan por el centro. / damián torres La empresa advierte de que se trata de una medida excepcional y no se aplicará en próximos ejercicios Á. S. Martes, 4 junio 2019, 23:51

valencia. La EMT hizo ayer un anuncio que pilló a contrapié a la práctica totalidad de los sindicatos y de los trabajadores. En concreto, a aquellos más críticos con la gestión del presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi. La gerencia anunció que en la nómina de junio se pagarán los días libres no gastados del pasado año, después de que surgieran «muchas dudas» sobre la aplicación del convenio colectivo, que indica que si la empresa niega el día libre en dos ocasiones no hay derecho a cobrarlo. La EMT, eso sí, dijo que sería una medida extraordinaria «que no se consolidará para próximos años». Costará a las arcas públicas 100.000 euros.

Esta decisión de la empresa sorprendió a propios y extraños por cuanto llega apenas 48 horas antes de las elecciones sindicales que se celebrarán mañana y en pleno ambiente electoral en San Isidro y Correo Viejo, donde están las cocheras y la sede de la empresa, respectivamente. Tal como explican desde uno de los sindicatos mayoritarios, «por supuesto que esta magnanimidad no tiene nada que ver con las elecciones», apuntan tirando de ironía.

Según indican, en el convenio se aceptó «una cláusula restrictiva». «Antes, los días de convenio, o asuntos propios, si no se disfrutaban, se cobraban en abril como horas extras. Ahora, si no solicitas cada día al menos dos veces, y te son denegados, ya no los cobras. Como hay mucha gente que se ha olvidado de pedir los, o no los necesitaba, como medida excepcional van a pagárselos también», comentan.

Tal como señala la empresa en una circular remitida a toda la plantilla, si no se reclaman los días de convenio, no se puede exigir su pago. «En el caso de los conductores, tres de los seis días son asignados en el calendario», indica la entidad. Desde la gerencia, eso sí, admite que se pagarán los días «aunque no hayan sido previamente solicitados por el trabajador y denegados por la empresa en más de dos ocasiones. Esta medida en ningún caso será consolidable para ejercicios posteriores». Los sindicatos más beligerantes con la empresa creen que esta medida tiene por objetivo que los firmantes del convenio «no pierdan votos» en las elecciones de mañana.