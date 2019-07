El oxígeno pendiente del Cabanyal Zona de la calle Escalante del Cabanyal donde hay comercios cerrados durante años. / irene marsilla Los comerciantes y emprendedores exigen las ayudas económicas prometidas | El Ayuntamiento todavía no ha hecho efectivos la mayoría de programas de regeneración comercial de fondos europeos dotados con 1,2 millones LOLA SORIANO VALENCIA. Domingo, 7 julio 2019, 23:49

Las arterías principales del Cabanyal y las calles más degradadas del barrio han visto llegar el progreso con la remodelación de alcantarillado y aceras, pero las prometidas ayudas para dar oxígeno a los comerciantes y emprendedores que apuestan por invertir en esta zona del Marítimo siguen sin llegar.

Los comerciantes, al más puro estilo de la película de Bienvenido Mr. Marshall, llevan desde 2017 esperando que el dinero prometido de Europa con el plan Edusi se traduzca en una regeneración comercial, pero las dificultades burocráticas tanto en el Ayuntamiento de Valencia, como en el Ministerio de Hacienda, ha hecho que muchos ya no confíen ni en que se cumplan los plazos marcados.

De los 30 millones de euros que tenían que invertirse en el Cabanyal de este plan europeo, un total de 1.285.000 euros van destinados a la mejora comercial, con el objetivo de poner fin a los años de degradación del barrio que estuvo afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez.

Desde la asociación de comerciantes, industriales y profesionales del Marítimo (Acipmar) aseguran que es necesario desbloquear la situación ya. «Se nos vendió el programa para salvar el barrio y alguien tenía que saber que un plan europeo como este tardaría años».

El presidente de Acipmar, Paco Ortega, indica que «nos han dicho que los planes Edusi europeos cuestan mucho de sacar adelante y que hay que dar muchos pasos hasta que llega el dinero, pero es que las primeras actuaciones estaban programadas para 2017 y estamos en 2019 y la fecha de finalización es 2021 y no queremos que se pierda».

De hecho, explica que una de las inversiones más fuertes de los proyectos no se va a poder efectuar y hay que volver a reformular la propuesta. El programa venía recogido en un apartado que llevaba por nombre 'Repoblación comercial de las calles degradadas» e incluía desde Serrería hasta el paseo marítimo y entre la avenida Mediterráneo y Pintor Ferrandis, «pero desde el Ministerio de Hacienda explicaron que Europa no contempla dar ayudas a particulares, porque en realidad el objetivo era conceder subvenciones para abrir nuevos negocios, sobre todo en la parte degradada del barrio para recuperar el tejido social». comenta Ortega. Y añade que lo único que se materializó es el cambio de la climatización del mercado municipal del Cabanyal.

El problema es que en el Ayuntamiento de Valencia son conocedores de este bloqueo y no se ha buscado todavía una solución. «Estamos hablando de un proyecto que estaba dotado con 880.000 euros divididos en anualidades desde 2017 y hasta el año 2021».

El presidente de los comerciantes opina que «si tienen que rehacer el proyecto tienen que darse prisa, si no se perderán en la burocracia. Y no nos mantienen informados». Exigen que se desatasque el tema «porque parece que no se lo están tomando muy en serio».

Consideran que lo lógico «es que se sienten con nosotros para buscar alternativas, porque tienen que ser procesos participativos» y añaden que a ellos se les ocurren muchas ideas. «Podría invertirse para crear zonas libres wifi y atraer a compradores al barrio. También crear un 'marketplace', es decir una plataforma digital de los comercios del barrio para llevar la compra a las domicilios, ya que hay mucha gente mayor en el barrio y pensar proyectos innovadores».

Desde el Ayuntamiento reconocen que el proyecto comercial que tenía la mayor partida se tiene que reformular y añaden que tendrá que ser el nuevo concejal que lleve Comercio el que realice la propuesta. Y afirman que lo que sí está en marcha son las ayudas a la imagen corporativa de Acipmar y el mercado del Cabanyal, dotado con 35.000 euros. Y explican que en breve impulsarán unos cursos de posicionamiento web. Y que está previsto crear un centro de apoyo al emprendimiento y también reurbanizarán el entorno del mercado. Tampoco se ha dicho en qué fase está el proyecto de ayudas de rehabilitación y equipamientos comerciales que está dotado con 250.000 euros.