Opositores afectados se concentran ante la Consellería de Educación Un grupo de opositores a maestro se han reunido para impugnar el proceso de este año por irregularidades en el sistema VANESA HERNÁNDEZ Martes, 24 julio 2018, 14:59

Al grito de «Esa no es mi nota» se han reunido una treintena de opositores con el objetivo de reivindicar anomalías durante la selección en la convocatoria de este año. Los manifestantes de hoy no han pasado la primera fase de la prueba inicial. Esta primera parte consiste en elaborar un tema teórico y el caso práctico, «tienes que aprobar los dos exámenes o para que te hagan media uno de ellos no puede tener menos de un 25% en la nota« destaca Mar Hidalgo, opositora de infantil en Castellón. «En la parte teórica saqué un 9,3 y en la práctica un dos, por lo tanto al no llegar al 2,5 no puede pasar a la siguiente fase», subraya Mar Hidalgo indignada.

Si la media sale aprobada es cuando pasas a la segunda fase y puedes acceder a defender la programación. Sin embargo, solo el 35 % de los opositores han conseguido alcanzar este examen, según el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l' Ensenyament del País Valencià (STEPV). «No pueden colapsar la segunda parte que es la programación porque no cabemos, no hay tiempo, por eso te suspenden en la primera fase, en una semana los 70 opositores que somos por tribunal tenemos que exponer los proyectos» comparte Merche, opositora en Castellón. Las irregularidades que reivindican estos opositores aspirantes se asientan sobre estas dos circunstancias, el límite de tiempo que existe a la hora del proceso selectivo y el amplio ratio del tribunal.

«No da tiempo a evaluarnos a todos, directamente nos suspenden y encima no podemos revisar el examen» subraya Mar Hidalgo. Ella ha sido una de las tantas personas, damnificadas por el sistema, que hoy protesta y reivindica una nota justa, junto a ellos están sus abogados. «Daremos los pasos que hagan falta para resolver si han habido irregularidades y conocer los criterios de evalcuación de los tribunales» explica Rocío Fuentes Gala, representante y abogada de los opositores afectados. La concentración ha finalizado con la presencia del responsable de la Asociación sindical STEPV, Marc Candela, después de reunirse con representantes de la Consellería de Educación y tratar este tema y posibles soluciones. «De momento, desde la Consellería no se pronuncian, no quieren interferir en los tribunales antes de que termine el proceso selectivo», destaca Marc Candela.