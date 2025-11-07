Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cúpula de la Basílica, que se va a restaurar. Irene Marsilla

Nuevas obras para restaurar la cúpula y las pinturas de la Basílica de la Virgen en diciembre

Los trabajos de la Politècnica durarán 18 meses e incluyen la reparación de daños en el tambor, la consolidación de las pinturas de Palomino y la monitorización termo-higrométrica de los frescos

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:55

La cúpula y los frescos de Palomino de Basílica de la Virgen se van a someter de nuevo a un proceso de restauración y conservación. ... De hecho, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados han firmado un nuevo contrato de colaboración que permitirá retomar, el próximo mes de diciembre, los trabajos en la cúpula del templo, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad de València y obra del pintor Antonio Palomino.

