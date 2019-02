Ninots en el centro de la polémica En pleno debate en torno a la controvertida figura de Felipe VI en ARCO, las Fallas sí han salvado del fuego a un dios hindú y a la Virgen Las comisiones indultan escenas simbólicas y religiosas para no herir sensibilidades LOLA SORIANO Viernes, 1 marzo 2019, 00:38

La figura gigante de un ninot de Felipe VI en la Feria Internacional de Arte Moderno ARCO ha suscitado la polémica de si se debe quemar o no como un ninot. En principio, tal como explicó la propietaria de la galería milanesa Prometeo, Ida Pisani, la idea para esta pieza única es quemarla, como destino de todo ninot. Y, de hecho, se establecerá un acuerdo con el futuro comprador para que la figura del Monarca de cartón y cera arda y se documente en un vídeo.

En pleno debate de si se tiene que seguir o no el ritual fallero, cabe recordar que en el mundo de las fallas, son varios los ninots que han suscitado polémica en los últimos años.

Si bien la tónica general es que siempre prima la sátira y crítica fallera y que nadie se salva de ser ninot: ni políticos, ni monarcas ni colectivos, en algunas ocasiones sí que se ha producido el retoque de algunas piezas o incluso la retirada.

Uno de los últimos casos registrados que generó más tensión es el de dios hindú 'Ganesha' que se plantó en la falla Ceramista Ros. Entonces, una asociación Hindú instalada en Valencia se dirigió en los últimos días de la fiesta a la comisión para pedirle que retiraran esta imagen con un elefante central y otros símbolos como la diosa Saravasti.

La polémica fue tal que la Junta Central Fallera actuó de mediadora para acordar la retirada de piezas y el mismo día de San José tuvieron que intervenir agentes de la Policía Nacional porque una persona se roció con gasolina junto a la falla y el puesto de buñuelos, donde había dos bombonas de butano, y amenazó con inmolarse si no se retiraban las piezas de la falla.

Los falleros cumplieron con los acuerdos adoptados con la asociación hindú y el artista, Sergio Fandos, retiró estas piezas. De hecho, una de las figuras retiradas, el dios Shiva Nataraja, considerado el señor de la danza, tuvo como nuevo destino el templo hindú de la plaza del Patriarca, ya que la comisión acordó donarlo.

Desde el mundo fallero y desde el gremio de artistas no vieron con buenos ojos que se censurara la creatividad de los artistas, pero se optó por no incidir en el tema.

Esta polémica se produjo en 2013, el mismo año en que se acabó salvando de las llamas una imagen de la Virgen creada por José Luis Ceballos y Francisco Sanabria para la falla municipal infantil.

El lema de la falla era 'La Valencia dorada', que hacia referencia al Siglo de Oro valenciano. En una de las escenas se recordaba la leyenda de la creación de la advocación a la Virgen de los Desamparados, con los tres ángeles peregrinos que hicieron de escultor, pintor y dorador para crear a la Virgen, como recuerdan Ceballos y Sanabria.

Esta pieza se llevó a la Exposició del Ninot y la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sugirió que había que indultar la composición porque no se debía de quemar a la Virgen. Como relata Amparo Hortelano, madre de Carla González Hortelano (FMIV 2013) «la niña tuvo claro que quería indultar la figura de la Virgen y al final no se quemó. La noche de la cremà se retiró y desde entonces preside el salón de casa». La falla Exposición-Micer MAscó también indultó una pequeña Virgen de Ceballos y Sanabria «y la donamos al colegio mayor Alameda», detalla Manolo Mas, presidente.

Un ejemplo más reciente es el ninot que Paseo de la Alameda dedicó las pasadas Fallas a Pere Fuset. En este caso, la figura de Rafael Ibáñez adoptaba la imagen de San Vicente Ferrer, con los atributos religiosos que le acompañan y, además, tenía un dedo levantado haciendo una peineta. La imagen no gustó nada a los altares vicentinos y, tras una reunión de la comisión con la directiva de la Junta Central Vicentina, la falla optó por dulcificar la imagen.

En los primeros días de la Exposició del Ninot ya se pudo comprobar que la figura no llevaba la corona, llevaba la capucha del hábito dominico subido y se bajó el brazo del ninot para cambiar el gesto.

Años atrás en la década de los 80, en la falla de Convento Jerusalén, se tuvo que retirar un remate de gran tamaño de un personaje árabe creado por el artista 'Pepet' de Burriana porque en la comisión recibieron varias llamadas telefónicas con amenazas serias. Al final tuvieron vigilancia policial y tuvieron que retirar la pieza que en esos días de fiesta se tuvo que guardar en el despacho del casal.

Nuevos indultos

También se cuenta que en la falla San Isidro plantearon en una escena unas monjas con un consolador, y al final, se cambió este elemento por una vela, para no herir susceptibilidades.

Faltará ver si este año se producen indultos del fuego. Lo que sí se puede afirmar es que en la Exposició del Ninot hay dos imágenes de la Virgen de los Desamparados y que a buen seguro también se salvarán de la cremà.

Una de las escenas retrata el momento en que los falleros entregan los ramos de flores a la Virgen en la Ofrenda y es obra de Tedi Chichanova, búlgara afincada en Valencia que realizó el grado superior de Artista Fallero y que lleva tres años agremiada en Valencia.

El proyecto lo ha realizado para la comisión Lo Rat Penat. Como explica, «es la primera vez que he hecho una imagen de la Virgen. La fallera mayor infantil, Lara Doménech, cuando vio la pieza a la entrada de la Exposició del Ninot se enamoró de ella. No me extrañaría que la salve», indica la artista.

Otro artista, David Ojeda, ha creado para Serranos-Plaza de los Fueros otra imagen de la Virgen con el Niño y, aunque la cara es de corcho tiene una terminación de pintura con acabado porcelánico que la hace original. Desde la falla, la presidenta, Amparo Prats, explica que «la fallera mayor infantil siempre es la primera que decide, pero de algún modo se indultará». Este artista ha diseñado otra Virgen para Antonio Pardo de Torrent y ha recibido el primer premio al mejor ninot de Especial.