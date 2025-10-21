La Navidad 2025 ya llega a Valencia Comienza la colocación de guirnaldas decorativas en la calle de la Paz

Decoración navideña que se ha comenzado a instalar en la calle de la Paz de Valencia.

Lola Soriano Pons Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 17:37

Una vez pasada la fiesta lluviosa del 9 d'Octubre y a puertas de Todos los Santos, Valencia comienza a vestirse de Navidad. Buena prueba de ello es que en la calle de la Paz, una de las arterías comerciales de acceso al centro de Valencia los operarios ya están instalando unas guirnaldas verticales con estrellas en tono plata, con destellos, y colores como el azul y el morado.

Los operarios estaban ya este martes colgando estas guirnaldas a mitad de la calle de la Paz y en otros barrios, como por ejemplo en el Cabanyal, también han comenzado esta semana la instalación de las primeras piezas de las decoraciones luminosas.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia ya aprobó en el pasado ejercicio la adjudicación del contrato de este servicio por varios años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Iluminaciones Just SL-La Fábrica de Iluminación Ornamental.

En este contrato se firmó la continuidad hasta el ejercicio 2026-2027, en concreto hasta el 25 de marzo de 2027, e incluso contemplaba ya dos posibles prórrogas que lo prolongarían hasta la campaña 2028-2029. Entonces, el precio se cerró por un importe total máximo de 3.522.458 euros.

A la firma del contrato ya se indicó que el Ayuntamiento establecería un equipo de diseño para elaborar el concepto global de ciudad para la iluminación y el objetivo será en este tiempo coordinar con la adjudicataria la redacción de un proyecto de alumbrado de decoración ornamental navideño, de Reyes Magos y de Fallas para Valencia.

Montaje de las guirnaldas de Navidad de la calle de la Paz. J. L. Bort /LP

También se detalló tras su aprobación en Junta de Gobierno que el Ayuntamiento decidiría, si así lo consideraba, una marca de ciudad o temática que regiría el diseño de la iluminación de zonas singulares.

Uno de los requisitos que rigió el contrato fue el de implantar criterios de sostenibilidad y nuevas tecnologías de menor consumoo energético y alto valor estético.

El pasado año, al estar Valencia celebrando la Capitalidad Verde Europea, se apostó por una iluminación mejor y confortable y con eficiencia energética.

En el pasado ejercicio el Ayuntamiento ya reforzó la ornamentación de Navidad y llegaron a un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad. Se pusieron 26 árboles de Navidad en las Juntas Municipales de Distrito y en las pedanías afectadas por la dana, como fue el caso de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Horno de Alcedo, además de 18 árboles luminosos en el resto de pedanías.

Ampliar Reapertura al tráfico de la calle Alicante. Jesús SIgnes Piden decoración navideña en las calles Alicante y Castellón afectadas por las obras del metro La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ha lanzado una petición al Consistorio de Valencia para que incluyan en el listado de calles a iluminar por Navidad el entorno de la plaza de Toros y la Estación del Norte, en concreto, en las calles Alicante y Castellón, dos de los viales que han sufrido durante muchos meses las obras de construcción del canal peatonal subterráneo de Metrovalencia para unir las estaciones de Xàtiva con la de la calle Alicante. No hay que olvidar que en esta zona se concentran muchos pequeños comercios del centro y han vivido momentos difíciles, con una merma importante de viandantes mientras ha durado el cierre de los viales. Por eso, desde los Comerciantes del Centro Histórico proponen que ahora el Consistorio tenga un gesto con ellos para dinamizar la zona y animar las compras.

En la plaza del Ayuntamiento presidió las celebraciones un árbol de Navidad de 25 metros (cinco metros más que el año anterior) y se complementaron con elementos como una estrella polar de siete puntas en la estación del Cabanyal o una estrella figaz en el Puente de Serranos, además de decoraciones como 16 arcos en la avenida Reino de Valencia. Faltará ver qué elementos van montándose este año en la ciudad, ya que el montaje sólo ha hecho que comenzar.

Críticas del PSPV

Precisamente, este martes el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha criticado precisamente que esta decoración se haya empezado a poner estos días y lo ha calificado como una «falta de respeto».

Sanjuan ha opinado que es incomprensible que «haya autorizado, otra vez, la instalación de las luces de Navidad en la calle de la Paz a apenas una semana de que se celebre el funeral de estado por las víctimas de la dana Está haciendo lo mismo que el año pasado, demostrando que las víctimas y los afectados no le importan nada, porque ha vuelto a montar las luces sin ni tan siquiera guardar las formas ante el funeral de estado. Ya lo hizo el año pasado cuando montó una fiesta de Navidad en la plaza del Ayuntamiento tan solo unos días después de la enorme tragedia que sufrieron miles de personas y que causó 229 víctimas mortales, 17 de ellas en la ciudad», ha incidido.

Fuentes municipales consultadas recuerdan que el contrato se firmó el pasado año y que es la empresa adjudicataria la que va haciendo paulativamente el montaje para llegar a todos los puntos marcados.