Músicos en la calle sin espacio Uno de los músicos callejeros, ayer en la plaza de la Virgen. / damián torres Los artistas piden revisar la norma pero el Ayuntamiento lo descarta a corto plazo MAR GUADALAJARA VALENCIA. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:59

«¿La música en la calle es ruido?», es lo que se preguntan desde el colectivo de músicos callejeros de Valencia, 'Musicarte Urbano'. El ruido se define como un sonido inarticulado, la música sin embargo es un arte. En este caso, un arte callejero que se queda sin espacio en la ciudad. Los artistas reclaman un cambio en la normativa vigente que les limita a tocar en las calles. Tras los intentos fallidos durante la legislatura pasada, optan por estudiar vías legales alternativas. Han planteado sus propuestas al Ayuntamiento; piden poder tocar con amplificadores con los mismos límites acústicos que las verbenas, poder tocar al mediodía y vender sus discos. Pero la Concejalía de Espacio Público no contempla un cambio a corto plazo.

«Hay muchas restricciones, nos van limitando y además la normativa se contradice», comenta el representante del colectivo. La ordenanza de Dominio Público está en vigor desde 2014, fue aprobada por el Partido Popular que reguló esta actividad aunque incluyendo limitaciones que hoy la hacen obsoleta. «Llevamos cuatro años pidiendo un cambio, pero el anterior concejal encargado, Carlos Galiana, nos dio largas durante todo el mandato», dice.

La ordenanza prohíbe usar amplificadores y altavoces, pero la mayoría de intérpretes los necesitan porque su música resulta inaudible. Muchos artistas se han visto obligados a dejar de tocar en Valencia porque este arte callejero ha quedado silenciado. Este veto no es lo que propicia las multas, sino que «nos sancionan por superar los decibelios, no por los amplificadores, cuando además no usan ningún sistema de medición», protestan desde el colectivo. Las sanciones por contaminación acústica que se les imponen superan los 200 euros. Tras haber consultado la ley, estudian acogerse a excepciones de la norma como las que se aplican en el caso de las verbenas y otros espectáculos en el espacio público. Reclaman estas ventajas, así como mejorar las medidas de control de los niveles de ruido. Consideran injusto que «los límites de decibelios se incumplan constantemente en la ciudad pero al parecer sólo nosotros molestamos».

La venta de discos es otra de las prohibiciones de las que exigen una revisión. «Queremos acogernos a otra excepción, esta vez de la ley de venta ambulante que se aplica a pequeños productores artesanos que no tienen que darse de alta como autónomos para la venta, porque son productos de producción propia y se venden en poca cantidad», argumenta la asociación. Asimismo, aseguran que se ven perjudicados por el horario que establece la ordenanza y demandan ampliarlo a mediodía, dejando un intervalo de 15h. a 17h. para el descanso vecinal.

Ante la limitación de tocar ciertos instrumentos ven «una clara contradicción y falta de sentido común». No está permitido tocar percusión y por ello plantean permitir aquellos instrumentos de «baja emisión sonora, excluyendo las baterías». Sin embargo, sí están habilitados los de viento que según explican «tienen más repercusión sonora que algunos de percusión».

La demanda viene de lejos. Buscan un espacio para los artistas, teniendo en cuenta para ello las opiniones de vecinos y hosteleros. Desde Musicarte Urbano reiteran que tras haber mantenido reuniones informales con los vecinos, «tenemos buena relación, igual que con los hosteleros».

Desde la concejalía de Espacio Público se pide prudencia. Revisarán la ordenanza, pero «no se prevén cambios a corto plazo, hay que realizar informes técnicos para ver qué puntos están por encima de los que piden o se están sobrepasando, lo que está claro es que también hay que respetar el descanso vecinal», indicaron fuentes municipales.

Este año Musicarte ha dedicado todos sus esfuerzos y sus fondos ha hacer un estudio «para evaluar la situación; hemos encuestado a más de 45 músicos, los que tienen el permiso en Ciutat Vella, y creemos que puede dar resultado». A lo largo de esta mañana, de 11 a 12 horas presentarán el informe y realizarán un coloquio para analizar las conclusiones. Las mismas con las que esperan retomar el diálogo con el Ayuntamiento y poniendo sus propuestas sobre la mesa. Insisten, «con nuestra opción no habría que rehacer toda la norma, al menos por ahora. Sólo pedimos un cambio en las cuestiones más importantes y que nos afectan de forma más grave».