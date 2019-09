MULTITUDINARIA MARCHA CICLISTA DESDE SEIS BARRIOS Lunes, 23 septiembre 2019, 00:26

Miles de ciclistas acudieron ayer a la convocatoria de una marcha titulada 'By bike at the opera' que partió desde distintos barrios de la ciudad (Cabanyal, Orriols, Benimaclet, Benicalap, Jesús, Patraix, San Marcelino y Nazaret, entre otros) y que terminó en la plaza del Ayuntamiento, donde se celebró un multitudinario concierto de homenaje a Queen. Fue el colofón a la semana de la movilidad que incluyó decenas de actividades relacionadas con la materia. La plaza del Ayuntamiento estuvo todo el fin de semana cerrada al tráfico porque acogió una muestra de empresas relacionadas con la movilidad, lo que sirvió como una buena pidra de toque para lo que será la futura peatonalización del céntrico enclave.