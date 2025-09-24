Motos en vez de coches aparcados junto a pasos de cebras: la nueva medida para evitar atropellos en Valencia El Ayuntamiento empieza a habilitar estas zonas contiguas a pasos de peatones para mejorar la visibilidad y creará 137 plazas de estacionamiento

M. García Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia ha comenzado a adaptar las plazas de estacionamiento contiguas a los pasos de peatones para ganar visibilidad y seguridad en los cruces. De esta forma, se están sustituyendo las plazas de coches por plazas de motos, una medida recomendada por la Dirección General de Tráfico (DGT) que ya venía implementando el consistorio municipal, y que ahora resulta de obligado cumplimiento tal y como recoge el nuevo Reglamento General de Circulación (Real Decreto 465/2025, de 10 de junio) en materia de señalización de tráfico.

Tal como se señala en la normativa en vigor, se considera fundamental que las personas conductoras que se acerquen a los pasos de peatones dispongan de visibilidad suficiente que les permita anticipar los movimientos de las personas a pie a la hora de cruzar, especialmente si se trata de las más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores o personas con movilidad reducida.

Tal como ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, la adaptación de los cruces se extenderá a toda la ciudad conforme avancen los repintados de los barrios, y se reordenará el estacionamiento de la mejor manera para evitar la pérdida del mayor número de plazas de coches posible. La creación de nuevas plazas para motos permitirá, además, liberar espacio de las aceras.

Durante este mes de septiembre las actuaciones se centran en las avenidas de Amado Granell Mesado, Arnau de Vilanova, y Doctor Peset Aleixandre, así como en las calles del Doctor J.J. Dómine, Emili Baró, Federico García Lorca, Roger de Lauria y Jacinto Benavente. Con estas primeras actuaciones, se reconvierten 58 plazas de estacionamiento de coches en 137 para motos.