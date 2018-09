Motoristas y taxistas, reticentes a la nueva limitación a 30 km/h en las calles La Plataforma Motera por la Seguridad Vial pide un estudio de cada vía porque «no todas son iguales» Á. S. VALENCIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:53

La Federación Sindical del Taxi y la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial se mostraron ayer reacias a la limitación de 30 km/h que quiere imponer el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en las calles de un solo carril o de un único carril por sentido tal como anunció el martes por la tarde en un comunicado. De nuevo, ambas entidades se enteraron de la medida por los medios de comunicación.

Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi y portavoz de la Asociación Nacional del Taxi, dijo que la idea no le parece mal, «pero con matices». «Por un lado mejorará la seguridad por otro lado ralentizará un poco el tráfico. Habrá que ver cómo afecta realmente a la circulación, pero entendemos que la prioridad sea siempre la seguridad de las personas». Sobre si al colectivo de taxistas le vendrá bien o mal esta nueva restricción a la velocidad, comentó que espera que igual: «Pero desde luego la velocidad comercial debe ser buena».

Por su parte, María José Alonso, portavoz de la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial y una de las voces más críticas con la actual concejalía de Movilidad por los separadores de los carriles bus segregado y por la pintura de las puertas de entrada a zonas 30, que considera resbaladiza para las motos, pidió un plan calle a calle, así como su puesta en marcha de manera piloto en varias zonas de la ciudad para ver cómo funciona, aunque apuntó que el problema viene como consecuencia «de querer aplicar una velocidad específica en un tramo concreto sin tener en cuenta, por ejemplo, la afluencia de vehículos y peatones por dicho lugar, si existen zonas comerciales o de ocio, residencias o colegios próximos, anchura de la calzada, etcétera».

«Es una medida que se está implementando en toda Europa pero pienso que se debería haber realizado antes un estudio en algunas zonas para ver cómo se desenvuelven tanto peatones como las personas que van en vehículos particulares o el transporte público», comentó Alonso, que insistió en la necesidad de determinar en qué zonas de la ciudad sí es viable una zona 30 y en cuáles no. «Esta medida es el futuro pero no quiere decir que se tenga que aplicar obligatoriamente en toda la ciudad. Es un error no haber recabado datos para tener un estudio», dijo la portavoz de la plataforma motorista.