«Mostramos cosas naturales. La polémica no es para tanto» Antoni Miró, con algunos de los cuadros con esteladas. / EFE/Kai Försterling El artista considera que la gente se entretiene «en bobadas» y explica que plantea sus obras «para que se hable y se comprendan las cosas» Antoni Miró Pintor y escultor I. D. VALENCIA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:07

Para Antoni Miró (Alcoi, 1944) el nuevo espacio cultural de la Marina, La Base, es como «estar en casa» ya que le recuerda a la tradición industrial de su municipio natal. De ahí que resalte «las posibilidades» que tiene la nave que antes ocupaba un equipo de la Copa America al poder mostrar obras de grandes dimensiones que en otras salas sería difícil exponer.

Es el mismo motivo que esgrime para justificar la ubicación de la serie de esculturas eróticas en la explanada exterior, que fueron creadas entre 2007 y 2009 y se han visto en otras ciudades, como Xàbia. Para Miró, el paseo junto al mar «es el mejor sitio por el diálogo que establecen con el mar», apuntó ayer al tiempo que reconocía «el juego que han dado» para promocionar tanto la exposición como el espacio cultural.

Sobre la polémica generada al representar escenas sexuales explícitas, se mostró sorprendido. «La exposición ha tenido un comienzo algo extraño. No es para tanto», explicó. «Mostramos cosas naturales y los padres tienen una buena ocasión para reflexionar y explicar a sus hijos. Cuando son muy pequeños no le interesa y cuando ya le interesa no hay quien les pare», apuntó el pintor y escultor.

«Me ha sorprendido que pase en Valencia, que es una ciudad abierta, moderna y avanzada. Pero eso hará que la exposición sea mucho más visitada», añadió. Miró lamentó que la gente se entretenga en tratar de «ver cosas que son imposibles porque no se puede hacer una masturbación en una escultura que no tiene movimiento».

Testigo de Cataluña

A su juicio, «hay gente que se entretiene en bobadas cuando el mundo está muy mal, la gente está tirada en la calle y se muere de hambre», detalló para comentar que en sus pinturas «no inventa nada» sino que retrata «la gran estafa» que ha sido esta crisis que «ha hecho polvo a la clase media y trabajadora y ha saqueado al pueblo».

Preguntado por los lienzos sobre la independencia de Cataluña y la presencia de esteladas, Antoni Miró reiteró que son «testimonio de lo que hay. Pinto lo que veo». Para él, «si aprovecha para que la gente hable y comprenda las cosas, mejor». «No podemos repetir los mismos errores. A veces tengo la sensación de que se retrocede en el tiempo», comentó el alcoyano.