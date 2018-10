Monzó (PP) tilda las cuentas de «oportunidad perdida» Ciudadanos advierte de que los nuevos agentes para los cuerpos municipales cuya contratación empiece este año no llegarán hasta 2020 Á. S. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:11

valencia. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, considera que el presupuesto del Consistorio para 2019 supone «una gran oportunidad perdida» para la capital valenciana, «para invertir» en ella. Censuró que aunque los ingresos aumentan las inversiones no lo hagan «en la misma proporción» y criticó también que las procedentes de la Generalitat no crezcan.

«Se ha perdido una oportunidad. El viento venía de cola, los ingresos aumentaban pero las inversiones no han aumentado en la misma proporción. Se han perdido recursos. Se ha aumentado el gasto pero el Ayuntamiento no está mejor gestionado. Está peor y no hacía falta subir los impuestos a gran parte de los valencianos con todos los recursos» existentes, planteó el portavoz popular.

Monzó indicó que cunado el tripartito llegó al Consistorio «pensó en no hacer ninguna inversión importante en la ciudad», algo que en su opinión «se ve plasmado en estos presupuestos». El edil señaló, respecto a la inversión de la Generalitat en Valencia, que cuando gobernaba el PP «se invertían 200 millones de euros cada año» y lamentó que esa cantidad haya bajado «hasta los 20 millones».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, aseguró que las cuentas «dejan ver una gran desigualdad entre barrios y contemplan un incremento de personal que no llegará hasta 2020». «Ha anunciado un incremento de 15 millones de euros en el capítulo de personal para nuevos policías y bomberos cuando los procesos de oferta pública de empleo acabarán en 2020», explicó Giner, que manifestó: «Son unos presupuestos poco serios con inversiones marmota, inversiones en barrios que se prometen y no se realizan mientras se pierde la oportunidad para descentralizar las inversiones. Nos tememos que no se llevarán a cabo las inversiones hasta que se aplique el remanente. Estas inversiones se van a convertir en una campaña electoral pagada con el impuesto de los valencianos cuando llevan cuatro años sin hacer inversiones».

Respecto al crédito de 18 millones que, tal como reconoció Ribó en rueda de prensa, se va a solicitar para realizar inversiones antes de junio, Giner denunció: «Ribó es incapaz de tener un modelo de ciudad y en lo único que está pensando es en la campaña electoral».