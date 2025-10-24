La moda del futuro se luce en Valencia Los creadores emergentes Juan Martínez, Abraham Sebastián, Nonorozco, Maikarfi, Juan Fernández y María Gandía fascinan con la creatividad de sus diseños en la sexta edición del Clec Fashion Festival I Encajes, crochés y prendas de cuero ponen el acento en la inquietud por la sostenibilidad de la moda que viene

Uno de los diseños que se ha presentado este viernes.

La moda ha tomado Valencia. La capital del Turia vive días de efervescencia creativa. La sexta edición del Clec Fashion Festival, el encuentro valenciano con el arte de la costura y el vestir, se ha estrenado esta tarde. Es la sexta edición de una propuesta que lleva a la sociedad valenciana a dirigir la mirada al talento creativo, y sobre todo al emergente, al de los diseñadores de la moda del futuro.

Por la pasarela de l'Hemisfèric ha empezado a desfilar la moda que viene. La que viene porque es un avance del trabajo de los creadores, pero fundamentalmente porque esos creadores -los emergentes- ya son el futuro de los talleres de hilo y aguja.

Juan Martínez, Abraham Sebastián, Nonorozco, Maikarfi, Juan Fernández y María Gandía, todos valencianos, han dejado muy claro sobre la pasarela que vienen pisando fuerte. Con sus apuestas de tejidos, formas, volúmenes, colores han ofrecido un espectáculo de creatividad en el marco de un festival que mira hacia la sostenibilidad. Lleva implícito el mensaje de la batalla contra el calentamiento global.

Corsés, encajes, tejidos vaporosos y estampados de flores también para hombres. Y más encaje, con volumen y sin volumen, colores pardos, rojos, azules cargados de vibrante potencia. Hasta ese precioso tono rosa Balenciaga ha desfilado por l'Hemisfèric.

Cueros que recuerdan el contacto con la naturaleza, el croché que llega con aires de memoria, de contacto con lo auténtico. Es el caso del diseñador Maikarfi, de Villena, quien ha presentado una colección de «diseño emergente con la que he querido visibilizar una vuelta mi pueblo, al entorno rural con el cuero y el croché», tal como ha explicado el diseñador a LAS PROVINCIAS. En esa lectura del mundo rural, hasta de las cubiertas de rueda de bicicleta se ha servido en algunos modelos.

También ha habido apuestas al blanco y el negro -sin aditivos- y al denim de volúmenes sofisticados. No han faltado los largos maxi, tampoco los minis.

Las lentejuelas han formado parte de la colección que ha sacado Abraham Sebastián. La propuesta de este nombre de Valencia ha acercado una reflexión sobre los peligros del mundo y de sus ataduras. De ahí sus juegos con «las lentejuelas como si fueran los blisters de los medicamentos contra la depresión», ha señalado el diseñador a LAS PROVINCIAS. Sus apuestas han sido los volúmenes, als transparencias y también «las cadenas con las que nos ata la sociedad».

Este viernes han desfilado seis emergentes y el sábado 25 de octubre lo harán otros seis. Cada uno saca ocho modelos», ha explicado Miguel Suay, director del festival, quien ha puesto el acento en que los jóvenes diseñadores «son todos alumnos de las escuelas de la Comunitat, de Valencia, Castellón y Alicante». Han sido seleccionados entre cincuenta candidatos y son creadores que «llevan tres años», ha aclarado.

Antes del desfile ha tenido lugar el acto inaugural, que ha contado con la presencia de la ministra Diana Morant, que ha abogado por una reflexión colectiva e individual para frenar el cambio climático. También ha asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, que ha anunciado un Plan Estratégico de la Industria de la Moda 2030.

La primera sesión del Clec ha sido un estallido de la creatividad que hace industria, crea riqueza y construye potencia social. Ya habló de ello Suay en la presentación de la propuesta al recalcar el interés por exportar moda y compromiso activista desde Valencia al resto del mundo. El director de Clec hizo hincapié entonces en la apuesta por el talento, el emprendimiento y la lucha medioambiental.

La segunda sesión, espera por la mañana, en el pase de fashion talks a Sol Mayordomo, Laia Grassi y Daniel Lismore. Por la tarde abrirá Dolores Cortés a quien seguirán los emergentes Emeká, Eugenia Giner, Miriam MF, Binôme, David Juan Archived y Nando Boneyti. Los desfiles siguientes serán para George Black, Devol Studio y Agatha Ruíz de la Prada.

