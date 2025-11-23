Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El anestesista de la clínica de Alzira fue interrogado por la Policía tras reunirse con su abogado y técnicos de Sanidad
Trenes en Valencia Sud, en una imagen de archivo. JL Bort

Metrovalencia adjudica el mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores por 3,5 millones de euros

Se trata de un contrato de cuatro años de duración para mantener en buen estado un total de 127 infraestructuras

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha adjudicado por 3,5 millones de euros un contrato para llevar a cabo el mantenimiento de zonas en ... superficie de la red de Metrovalencia, tanto de las líneas de tranvía como de metro. En total, son hasta 127 infraestructuras entre las que se encuentran puentes, viaductos o pasos inferiores de todo el entramado de vías del servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4

    1.000 descalificados
  5. 5 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7 Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad
  8. 8

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  9. 9 Un acertante se lleva 180.953,28 euros en la Bonoloto es un municipio muy turístico
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Metrovalencia adjudica el mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores por 3,5 millones de euros

Metrovalencia adjudica el mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores por 3,5 millones de euros