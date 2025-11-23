Metrovalencia adjudica el mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores por 3,5 millones de euros

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha adjudicado por 3,5 millones de euros un contrato para llevar a cabo el mantenimiento de zonas en ... superficie de la red de Metrovalencia, tanto de las líneas de tranvía como de metro. En total, son hasta 127 infraestructuras entre las que se encuentran puentes, viaductos o pasos inferiores de todo el entramado de vías del servicio.

Estas tareas de conservación y vigilancia se concretan en el mantenimiento de puentes sobre ríos o arroyos; viaductos sobre barrancos o carreteras; pasos sobre acequias, caminos o carril bici; pasos subterráneos peatonales y demás estructuras, puntos vitales de la red ferroviaria y tranviaria que cuenta con más de 160 kilómetros de trazado.

Las 127 estructuras en superficie de Metrovalencia se desglosan en las 80 de la Línea 1 (Bétera-Castelló); las 22 de la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda); las 9 de la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport): las 5 de la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch): las 9 de la Línea 9 (Ribaroja del Túria-Alboraia Peris Aragó); y las 2 de la Línea 10 (Alacant-Natzaret).

«Este nuevo programa de contrato incluye las inspecciones técnicas que se realizan de manera periódica, así como, en caso de necesidad, las labores de mantenimiento que procedan, con la finalidad de evitar riesgos que puedan producir posibles daños o interrupciones del servicio», ha explicado el director gerente de FGV, Alfonso Novo.

«Este tipo de intervenciones, junto con los trabajos de mantenimiento programados, permiten mejorar las condiciones de confort de cara a los usuarios y alargan el tiempo de utilización de la infraestructura, así como su fiabilidad, al tiempo que prolongan la vida útil de los trenes y reducen el consumo de energía», añadía.

El mantenimiento de estas estructuras comprende tanto las operaciones corrientes y pautadas de mantenimiento ordinario, de carácter esencialmente preventivo, como las actuaciones especiales.

En este sentido, se incluyen el mantenimiento básico y ordinario; el mantenimiento especializado y de alcance pequeño o moderado (su frecuencia no siempre es fija, sino que surge del resultado de las inspecciones básicas y principales); el mantenimiento extraordinario (intervenciones especializadas para el caso en que se den situaciones accidentales de alcance como, por ejemplo, asentamientos, socavaciones, fuertes impactos, etcétera); y los servicios de inspección de puentes y estructuras.