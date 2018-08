«Lo mejor es la tolerancia cero para cumplir con las normas»

«La cuestión principal que se debe dilucidar es que si nos parece mal multar a los manteros, entonces habrá que pensar qué hacer con el que aparca mal, el hostelero que pone más mesas y sillas de las autorizadas o cualquier otra persona que infrinja la normativa». El secretario general del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, Jesús Santos, reiteró que debe acabarse con la «sensación de impunidad» que ahora mismo hay con el asunto de la venta ilegal en la calle.

«Para nosotros, los policías, no es un problema social porque para eso hay instituciones que deben encargarse de resolverlo. Nosotros debemos hacer cumplir las normas y para ello lo mejor es la tolerancia cero».

El dirigente sindical apuntó que, de lo contrario, los responsables políticos «deben explicar a los ciudadanos que pagan sus impuestos eso mismo, es decir, que no quieren que multemos a los manteros».

Valencia registra la mayor aglomeración de venta ilegal en las fiestas de las Fallas, aunque en ese caso Santos comentó que el descontrol se debe a «la falta de recursos, a todo no llegamos porque se pasa de una ciudad de 800.000 habitantes a que pasen dos millones en una semana». No obstante, consideró que un aumento de las inspecciones y decomisos «llevaría a que vinieran menos porque se correría la voz».

Santos dijo por último que el Consistorio debe plantearse «en serio» si quiere frenar la proliferación de la venta ilegal en la calle. «Cuando se multa a un hostelero por una terraza ilegal, no se le multa un poquito. Eso no ocurre con ninguna actividad que vulnere las ordenanzas. No entiendo entonces la razón de esa falta de actuación política contra los manteros en Valencia».