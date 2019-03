Mayor Oreja: «Los totalitarismos llegan por la crisis de la persona»

valencia. El presidente de la plataforma cultural One Of Us y exministro, Jaime Mayor Oreja, intervino ayer en la presentación del libro 'La protección jurídica del nasciturus en el Derecho Español y Comparado' junto al Gran Canciller de la Universidad católica de Valencia-UCV, el Cardenal Antonio Cañizares. Mayor Oreja señaló: «No vivimos una crisis económica o social, sino personal. Las doctrinas del nazismo y el totalitarismo soviético están llegando no por la vía de la revolución sino por la vía de nuestra crisis personal».

Por su parte, Cañizares aseguró: «Estamos en una situación en la que defender la vida es ir contracorriente, pero es verdaderamente el progreso; cuando no se defiende la vida, hay retroceso. Si no se defiende la vida, no se defiende a la mujer. Ideologías contra la vida, la mujer y la familia ponen en peligro el futuro del hombre, de las personas».