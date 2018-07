Marítimo-Ayora recogerá firmas contra un centro de acogida de inmigrantes REDACCIÓN VALENCIA. Martes, 31 julio 2018, 00:21

Muy disgustados y dispuestos a exigir la paralización del proyecto. Así se mostraron ayer los vecinos de la asociación Marítimo-Ayora y los residentes de la plaza de Federico Mayo, que se muestran contrarios al centro de acogida de inmigrantes que el Ayuntamiento quiere abrir en el antiguo colegio Jaime I.

Los vecinos empezarán hoy a recoger firmas para que no se instale este servicio «porque el centro está en malas condiciones, con el suelo levantado, hay humedades, árboles enfermos y no es el sitio idóneo». Según explican, «le hemos dicho a la concejal Neus Fábregas que no han contado con los vecinos. Nos ha comentado que si presentamos cien firmas lo reconsiderará».