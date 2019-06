María José Catalá: «Debemos recuperar la confianza de la gente con transparencia y cercanía» María José Catalá. / irene marsilla La concejala electa del Partido Popular en Valencia promete una oposición contundente a Ribó: «Notará nuestro aliento todos los días de este mandato» PACO MORENO VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 01:50

El encuentro con María José Catalá se produce después de su reunión con el alcalde Joan Ribó, donde le ha dejado claro dos cosas: no le votará el 15 de junio en la constitución del Ayuntamiento y le apoyará en todo lo que sean reivindicaciones para Valencia frente al Gobierno y la Generalitat. La entrevista se produce fuera del Consistorio, en el bar de un hotel. Cuidadosa con las formas y los gestos, ejercerá de jefa de la oposición, pero el grupo municipal del PP está en plena transición.

-¿Qué regusto le queda al no acceder a la alcaldía por un concejal?

-Se me queda una sensación agridulce. Aspiraba a ser la alcaldesa de esta ciudad, no ha podido ser por una diferencia mínima. Es por lo tanto una sensación amarga, pero es cierto que el Partido Popular se ha mantenido como la gran fuerza del centro derecha en Valencia, la alternativa clara a la izquierda nacionalista y eso me reconforta.

-¿Lamenta no haber sido nombrada candidata mucho antes?

-Visto con perspectiva posiblemente con algo más de tiempo podría haber podido trabajar mejor la precampaña. Nadie sabe si eso hubiera sido definitivo, pero es cierto que con un poco más de tiempo habría podido alcanzar el objetivo, pero es algo que no sabremos nunca.

-¿Hace autocrítica sobre qué debe mejorar el PP para gobernar dentro de cuatro años?

-Sí, por supuesto, los políticos tenemos que hacer un ejercicio de revisión sobre los problemas que nos alejan de la ciudadanía. Lo primero que hice después de las elecciones fue pedir a todo mi equipo un análisis de datos y hacer una gestora de la ciudad para trasladarlos. Sí que es cierto que el PP ha tenido una etapa difícil los últimos cuatro años, hemos tenido personas, no digo en la ciudad sino en general, que se han equivocado. No ha fallado el proyecto sino las personas, pero es cierto que eso comporta después un proceso en el que tienes que volver a recuperar la confianza de la gente.

-¿Qué hacer entonces para recuperar esa confianza?

-Recuperar esa confianza demostrando máxima disposición a la transparencia, máxima cercanía y proximidad a todos los ciudadanos y desde el primer momento hacer una oposición muy contundente que haga ver a los votantes de centro derecha que sus posiciones se ven defendidas en el Ayuntamiento y plantear desde ya la alternativa seria al gobierno de Joan Ribó.

-¿Han analizado el resultado para ver en qué zonas hay que incidir?

-En todos, en algunos es cierto que en once de los 18 que hemos ganado mejoramos respecto a las generales y las autonómicas. Nos falta apretar en los que no hemos alcanzado una posición de fuerza.

-¿Cómo se plantea la oposición a Ribó estos cuatro años?

-El mismo tono que he desarrollado con Mónica Oltra en las Cortes durante cuatro años. Una posición seria, responsable y muy contundente. Entraré siempre a la crítica en la gestión y nunca a lo personal, pero Ribó notará el aliento de la oposición todos los días del mandato.

-¿En qué asuntos propios del Ayuntamiento ofrece consensos?

-En las reivindicaciones sobre las inversiones que necesita la ciudad. Hoy mismo le he trasladado que me pongo de su parte para reivindicar al Estado y la Generalitat todo lo que necesita Valencia.

-¿Qué temas son los que cree que hay que ser más reivindicativos?

-El Parque Central en el caso del Estado, con el canal de acceso, la estación Central y el túnel pasante. También la prolongación del túnel de Serrería y, por supuesto, la condonación de la deuda de la Marina. En la Generalitat, como diputada autonómica podré interpelar directamente al Consell, al que pediré de manera muy contundente la línea 10 de Metrovalencia y los 21 centros educativos que faltan por construir.

-Hay puntos para el consenso.

-Es lo primero que le voy a proponer, una postura conjunta frente al Estado y la Generalitat.

-¿Se considera la jefa de la oposición y ejercerá como tal?

-Sin duda, pero no descarto un gran acuerdo y que me respalden los partidos con responsabilidad de gobierno, que yo he llamado constitucionalistas y que durante muchos años hemos defendido la Constitución. Hablo del PSPV y Ciudadanos, no descarto esa posibilidad, sobre todo por cómo han comenzado las negociaciones entre socialistas y Compromís, a la gresca. Será una legislatura difícil para ellos y mal acaba lo que mal empieza.

-¿El hecho de que Ribó no se vaya a volver a presentar le plantea una oposición diferente?

-El PP es la alternativa a la izquierda nacionalista, más allá de las personas. Contra lo que yo combato es contra las ideas de Compromís para esta ciudad. La única opción real para Valencia es el PP.

-El pasado mandato fueron marginados con ejemplos como la procesión cívica del 9 d'Octubre. ¿Cree que eso cambiará ahora?

-Creo que es evidente que el PP se ha ganado el respeto en el Ayuntamiento y harían mal si no ofrecieran el debido.