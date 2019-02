Manos Unidas presenta su campaña anual

valencia. Manos Unidas ha presentado en Valencia su nueva campaña anual, con el lema 'Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas'. En el Palacio Colomina CEU, Ana Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia, ha recordado que la campaña de este 2019 tiene la mirada puesta especialmente en las mujeres que no son independientes, que no se sienten seguras y que no son escuchadas, por mucho que alcen la voz. El profesor de Filosofía moral y política de la Universidad de Valencia, Agustín Domingo Moratalla, ha compartido su visión sobre los 60 años de trabajo de Manos Unidas por la dignidad de las personas desde un enfoque de derechos.