Manolo Algarra ya tiene su placa homenaje en el Ensanche

'Sempre falla', '¡Eterno Algarra!¡, esas son algunas de las expresiones que se han escuchado esta mañana de sábado en el Ensanche, concretamente en el ... cruce de las calles Almirante Cadarso y Conde Altea, donde se ha realizado un sentido homenaje al artista fallero desaparecido en abril de 2022, Manolo Algarra.

Este es un espacio mágico, ya que Algarra fue el artista de cabecera de las comisiones Almirante Cadarso, en la categoría de Especial, y en Maestro Gozalbo, donde cosechó grandes premios en Primera A.

Esta mañana los falleros y también el Ayuntamiento de Valencia han querido demostrar que no se olvidan de él y por eso, se ha descubierto una placa cerámica en su honor en este cruce, ante la presencia de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, Carmen Prades y su corte y los cuadros de honor de las fallas Almirante y Maestro Gozalbo.

Cabe destacar que este veterano artista fallero deja un legado cultural muy importante, ya que es el único que atesora ocho ninots indultats, todos ellos logrados para la comisión Almirante Cardarso-Conde Altea, en concreto los años 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y en 2021. En 2011 consiguió un segundo premio en Especial y en las Fallas de 2022 obtuvo un cuarto premio de Especial y el primero de Ingenio y Gracia.

Además, mantenía el récord de artista fallero con más años plantando en la misma plaza de Especial, en Almirante Cadarso, ya que esta fidelidad entre artista y comisión ya duraba 17 años.

El artista contaba en su palmarés con seis primeros premios en la sección Primera A, el primero, en 2003 para la falla Ramiro de Maeztu-Humanista Mariner y el resto logrados para la comisión de Maestro Gozalbo-Conde Altea, concretamente en 2015, 2016, 2018, 2019 y este último año, en las pasadas Fallas de 2022.

Además, atesoraba cuatro premios de Hogueras de las fiestas de Alicante, donde comenzó en la plaza de Argel y obtuvo grandes premios en Séneca-Autobuses, plaza en la que se alió con el artista José Gallego entre 2015 y 2018.

Es importante destacar que ahora el homenaje ha sido en forma de placa en el cruce de las calles donde tantos años plantó, pero además el artista ya contaba con un premio que lleva su nombre.

Fue en marzo de 2023, en plena celebración de las Fallas, cuando la comisión Almirante Cadarso-Conde Altea anunció la creación de un premio que llevaría el nombre del tristemente desaparecido Manolo Algarra.

El primer premio Manolo Algarra fue a parar a manos de la comisión de falla L'Antiga de Campanar, ya que la comisión de la zona del Ensanche decidió que se entregara este distintivo al colectivo que consiguiera cada año el ninot indultat grande.

El segundo año el premio también lo recogió l'Antiga, porque también consiguió el ninot indultat grande y este pasado ejercicio la falla protagonista fue Convento Jerusalén y fueron Carmen Prades, entonces fallera mayor de Convento (antes de presentarse incluso a la preselección para ser fallera mayor de Valencia 2026), acompañada del presidente Francisco Segura, los que recogieron el premio.

Al inicio de lacto la banda de música de Tuéjar, músicos con los que cuenta cada año almirante Cadarso, ha hecho entrada en la plaza al son de la música.

Acto seguido seis falleros sean ataviado con trajes que representan seis remates que se plantaron en la demarcación de Maestro y Almirante, tres de una falla y tres de otra. En concreto, el Dios Bacco , un payaso y Eva, y también una veneciana, un vampiro de la falla Maestro que llevaba por lema 'Millor sense por' y un párroco, de la escena 'El que no tiene padrino, no se bautiza'.

Muy emocionante ha sido cuando ha hecho acto de aparición en el escenario la llama que Manolo siempre decía que tenía que estar encendida, le llama fallera, representada con un pebetero.

Muy emocionada se ha encontrado la viuda de Manolo Algarra, Tere Viguer, y sus hijos, Manolo y Alejandro Algarra, Arropados por concejales como Santiago Ballester, José Luis Moreno, Pepe Gosálbez y expresidentes de JCF, como Carlos Galiana y Pere Fuset.

Tampoco han faltado representantes de entidades como el gremio de artistas falleros con Vicente Julián García, Fernando Manjón, de la Interagrupación de Fallas, Rafa Mengo de la Federación Especial y Toni Escrich, de la federación de Primera A.

Al evento también han acudido los exconcejales de Fallas, Paco Lledó y Félix Crespo y el concejal y portavoz Juan Carlos Caballero, además fallero de Maestro Gozalbo.