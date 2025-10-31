Manises abrirá sus edificios emblemáticos al público

Paco Moreno Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 17:42 Comenta Compartir

Manises participará por primera vez este año como municipio invitado en el Festival de Arquitectura Open House València, que se celebró entre el 24 y el 26 de octubre en la capital valenciana. Dos semanas después, el sábado 8 de noviembre y el domingo 9, la localidad de l'Horta Sud se convertirá en protagonista de este acontecimiento con la apertura al gran público de seis de las siete joyas arquitectónicas y con tres rutas llamadas Open Walks.

Según el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, «el Festival Open House València es una ventana internacional y una oportunidad excepcional para que Manises doy a conocer el mejor de su arte, patrimonio y cultura, elementos que hacen de nuestra ciudad un emblema de singularidad y suponen un potencial para el turismo cultural».

A lo largo de todo el fin de semana, se celebrarán jornadas de puertas abiertas de elementos arquitectónicos históricos como Casa Mayolica, nunca abierta antes, o la antigua estación de tren, reacondicionada y convertida en la actual oficina de turismo, entre otros. También se podrá visitar la iglesia San Juan Baptista. El guiaje de las visitas estará a cargo del personal técnico de turismo del ayuntamiento y otras personas expertas durante un horario concreto y no requieren inscripción previa.

La antigua estación de tren, la Casa de Cultura, el edificio El Arte y el MUMAF, y el Museo de Cerámica, estarán abiertos desde las 10.30 a las 14 y de las 16 a las 19 horas este sábado, mientras que el domingo se podrán visitar en horario de 10.30 a 14 horas. También se podrá visitar la antigua Escuela de Cerámica, y ver la exposición de fotografías antiguas de los años 50 y 60 que rememoran la época en la cual se impartían clases de cerámica. Por la tarde a las 18 h un grupo de cámara de 'La Artística Manisense' ofrecerá una actuación musical.

Aquellas personas que quieran ver la Casa Mayolica, podrán hacerlo el sábado por la tarde de 16 a 19 horas y el domingo de 10.30 a 14 h. Si quieren visitar el templo parroquial podrán hacerlo el sábado de 11.30 a 13.30 y de 18 a 21.00h y el domingo de 10.30 a 13.00 h.

Este acontecimiento, que coincide con el cuarto cumpleaños del nombramiento de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO, será una oportunidad para conocer de cerca y en profundidad el patrimonio cerámico de la ciudad.

Además habrá disponibles las rutas 'Open Walks', unos itinerarios urbanos y temáticos en espacios museísticos. La ruta 'El reflejo de la mujer en la cerámica de Manises' se hará sábado a las 17 h con salida desde la Oficina de Turismo, y la segunda ruta dará a conocer el Museo de Cerámica de Manises, tanto sábado como domingo a las 12.00 h. El acceso a ambas rutas es mediante inscripción gratuita.

El festival Open House ofrecerá el espectáculo 'Dominare' de la compañía Maduixa, el sábado a las 19 h en la plaza de la Iglesia.

Open House València es un festival de arquitectura y urbanismo de carácter internacional que se celebra de manera anual en València y sus alrededores. Se trata de un proyecto cultural de divulgación, la misión de la cual es acercar la arquitectura a la ciudadanía, a través de visitas guiadas de edificios, rutas urbanas, talleres, concursos, mesas redondas, municipios invitados y otras actividades culturales para todos los públicos, la mayoría de ellas gratuitas.

Pertenece en la red Open House Worldwide, una organización mundial formada por más de cincuenta ciudades de prestigio internacional. La VII Edición de la Open House València se celebrará en la capital valenciana del 24 al 26 de octubre, con una agenda de actividades satélite que se extiende durante los meses anteriores y posteriores al certamen, para ofrecer una propuesta cultural cada vez más completa y continuada.

