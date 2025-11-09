Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Buscar número de la Lotería de Navidad 2025
Protesta contra Carlos Mazón el pasado 25 de octubre, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Una manifestación el 29 de noviembre en Valencia exigirá el enjuiciamiento de Mazón

Las protestas volverán a la calle los días 11 y 17 de noviembre, coincidiendo con la declaración del presidente de la Generalitat en funciones en Les Corts y en el Congreso

EFE

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

Una manifestación el día 29 de noviembre en Valencia pedirá el enjuiciamiento del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la reconstrucción social de la Comunitat Valenciana tras la dana.

Así lo han acordado organizaciones sociales y entidades cívicas que se han reunido este domingo para debatir sobre la reconstrucción social tras la dana, que también han aprobados sendas concentraciones los días 11 y 17 de noviembre, coincidiendo con la declaración de Mazón en Les Corts Valencianes y en el Congreso, respectivamente.

Así lo ha adelantado a EFE Toni Valero, miembro de la comisión de enlace del Acord Social, al explicar que en la reunión de este domingo se ha puesto de manifiesto que «continúa la lucha para exigir el enjuiciamiento de Mazón y de su consell por las responsabilidades que penales que puedan tener» e igualmente sigue la lucha para «lograr la reconstrucción social y contra las políticas del Gobierno del PP y de Vox».

Las entidades han decidido llevar a cabo una campaña por todos los municipios y comarcas de la Comunitat Valenciana plantando olivos «en memoria de las personas asesinadas el 29 de octubre, por los voluntarios que entraron en los pueblos anegados para salvar vidas y en recuerdo del pueblo palestino que está sufriendo un genocidio»,ha explicado.

«El olivo es un símbolo de la solidaridad», ha destacado Valero, quien ha añadido que en estos actos se presentará el Acord Social Valenciano, se establecerán los puntos para la reconstrucción social que entienden que es «lo más importante» y se recogerán propuestas de reconstrucción que surjan de todos los pueblos y comarcas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  4. 4 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  5. 5

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  6. 6

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una manifestación el 29 de noviembre en Valencia exigirá el enjuiciamiento de Mazón

Una manifestación el 29 de noviembre en Valencia exigirá el enjuiciamiento de Mazón