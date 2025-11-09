Una manifestación el 29 de noviembre en Valencia exigirá el enjuiciamiento de Mazón Las protestas volverán a la calle los días 11 y 17 de noviembre, coincidiendo con la declaración del presidente de la Generalitat en funciones en Les Corts y en el Congreso

Una manifestación el día 29 de noviembre en Valencia pedirá el enjuiciamiento del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la reconstrucción social de la Comunitat Valenciana tras la dana.

Así lo han acordado organizaciones sociales y entidades cívicas que se han reunido este domingo para debatir sobre la reconstrucción social tras la dana, que también han aprobados sendas concentraciones los días 11 y 17 de noviembre, coincidiendo con la declaración de Mazón en Les Corts Valencianes y en el Congreso, respectivamente.

Así lo ha adelantado a EFE Toni Valero, miembro de la comisión de enlace del Acord Social, al explicar que en la reunión de este domingo se ha puesto de manifiesto que «continúa la lucha para exigir el enjuiciamiento de Mazón y de su consell por las responsabilidades que penales que puedan tener» e igualmente sigue la lucha para «lograr la reconstrucción social y contra las políticas del Gobierno del PP y de Vox».

Las entidades han decidido llevar a cabo una campaña por todos los municipios y comarcas de la Comunitat Valenciana plantando olivos «en memoria de las personas asesinadas el 29 de octubre, por los voluntarios que entraron en los pueblos anegados para salvar vidas y en recuerdo del pueblo palestino que está sufriendo un genocidio»,ha explicado.

«El olivo es un símbolo de la solidaridad», ha destacado Valero, quien ha añadido que en estos actos se presentará el Acord Social Valenciano, se establecerán los puntos para la reconstrucción social que entienden que es «lo más importante» y se recogerán propuestas de reconstrucción que surjan de todos los pueblos y comarcas.

