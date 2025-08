La venta de droga no cierra por vacaciones en el barrio de la Malvarrosa. El negocio ilegal sigue adelante en el periodo estival y ... los vecinos que no pueden marcharse a segundas residencias siguen padeciendo los efectos de este problema, con personas drogodependientes que se pinchan en plena luz del día, delante incluso de niños que tratan de jugar en parques o de residentes y turistas que tratan de buscar aire fresco a primera línea de playa.

Y es que la Malvarrosa no se libra de la droga y los bloques de Casitas Rosa siguen siendo el epicentro del conflicto, donde no falta la típica escena de los vigilantes sentados en sillas en plena calle para avisar si 'hay monos en la costa'.

El ir y venir de clientes es constante y los vecinos denuncian que las calles, plazas y parques se han convertido en el refugio de las personas que esperan recibir su dosis. «Como vienen todos los días a comprar la droga, pues resulta que se quedan alrededor de las Casitas Rosa, que es donde les suministran. No se van lejos», indica Roser Martínez.

Describe que «extienden sus colchones o cartones todos los días en un radio de no más de dos manzanas de las Casitas Rosa. Montan sus campamentos entre los coches y también se refugian en los espacios que ven plantas que han alcanzado ya altura».

Uno de los portavoces de la asociación de vecinos de la Malvarrosa, Agustín Abarca, explica que «se ve que los vecinos no tenemos derecho al descanso. El barrio se degrada, estas personas acampan y duermen en la calle, se pelean y los traficantes siguen haciendo su negocio. Hay un deterioro visual y anímico en el barrio y siempre nos dicen que no hay recursos suficientes para resolverlo».

En un paseo por la zona, en la misma plaza 7 de octubre, donde el gobierno de María José Catalá, derribó una plazoleta interior para despejar la zona y evitar que la gente acampara, se puede ver un colchón de matrimonio apoyado en un árbol, a la espera de que caiga la hora de dormir.

En la calle Beato Juan Grande con Gran Canaria, en un solar próximo a unas alquerías que todavía resisten el paso del tiempo, con sus tradicionales terrenos de huerta en plena producción, unos cartones y una sombrilla desvencijada sirven de refugio a tres personas a las que les cuesta mantener el equilibrio.

Una persona descansa entre colchones y cartoles e identificación realizada por la Policía Nacional. J. L. Bort/ LP

Alrededor acumulan chatarra, un carro de bebé que les sirve para transportar agua, ropa e incluso cuentan con una bicicleta de Valenbisi que está tumbada en el suelo.

Una de las vecinas de la plaza próxima de María Carbonell, explica que la situación es insostenible. «Se orinan en las entradas de los garajes, por la noche despliegan los colchones en la plaza, justo donde está el centro de personas mayores del barrio. Las peleas por las dosis son constantes y no podemos ni abrir las ventanas, con el calor que hace, porque acabas con los nervios de punta de oírles gritar. Aquí no hay quien duerma».

Roser, residente en la zona, añade que «es muy desagradable tener que ver cómo se pelean, los gritos que dan y el deterioro que sufren. Al final nos genera mucha ansiedad y vamos a acabar todos enfermos porque no se puede soportar».

El presidente del centro de mayores, Rafa Mena, también explica que es frecuente «encontrar la rampa de acceso para las personas con movilidad reducida llena de enseres o de sangre».

Añade que la «Policía Nacional y Local sí viene por la zona, pero cuando ven que se van, vuelven a la zona porque quieren estar cerca de las Casitas Rosa».

Los mayores no quieren salir a la calle

Incluso indica que «la gente mayor no quiere salir a mitad tarde y por la noche a la calle porque tienen miedo» e incluso describe «que es frecuente que les sigan cuando van al banco a sacar dinero y se lo quitan y les pegan tirones».

Otro vecino, Carlos, explica que «estas personas dependientes se pinchan entre los coches, en plena calle» y, de hecho, en viales como San Juan de Dios dejan abandonadas jeringuillas, trozos de papel de aluminio y hasta heces humanas.

«Como ahora, además, están haciendo obras en un gran solar próximo a la avenida de Tarongers, pues la gente que se escondía entre las malezas, como ahora no pueden ir porque está vallado, pues van buscando bancos, parques y se va escampando por el barrio», añade.

El solar al que hace referencia es el mismo en el que el pasado mes de junio fue hallado el cadáver de un toxicómano de 49 años que murió tras producirse una pequeña explosión que prendió su cuerpo.

En la misma puerta del campo de fútbol de Malvarrosa se puede ver un coche con el cristal roto, fruto de los robos, y en estado ya de abandono en un espacio que es muy transitado por los jóvenes deportistas que acuden a los entrenamientos.

Además, en la página de una conocida red social de residentes de la Malvarrosa cuelgan casi a diario fotos donde los dueños de coches se muestran enfadados tras descubrir que les han roto las lunas del vehículo, ya que si bien ya no dejan nada dentro, les supone una molestia tener que ir a denunciarlo para poder dar parte al seguro.

Otra vecina que prefiere mantenerse en el anonimato explica que «el otro día incluso había gente pinchándose en un banco, en una zona donde hay juegos y había niños. Ya da miedo hasta llevar a los niños a los parques» y añade que «estas personas malviven e incluso son maltratados por los que les suministran la droga e incluso los mandan a hacer recados o a lavar la ropa».

En un recorrido por la zona patrullan tanto la Policía Local y Nacional, pero los vecinos explican que la presencia es ahora menor porque también están en los dispositivos de verano en la playa, en el paseo marítimo.

Justo en la calle Padre Antón Martín, en un lateral del campo de fútbol, dos agentes de la Policía Nacional dan el alto a un drogodependiente, para comprobar la identidad y si tiene asuntos pendientes con la Justicia. Justo enfrente una vecina, Ana, explica, que «todos los días tenemos el mismo panorama. Se pinchan en la calle, hacen de vientre entre los coches y los hurtos y robos no paran». Esta residente comenta que un día «me dieron un tirón al bolso, no me lo pudieron quitar, pero me tiraron al suelo y me duele el hombro». Por eso indica que no sale por la noche.

En los comercios, como ya ocurrió el pasado verano, están hartos de los hurtos «y nos tenemos que oír que mientras que están aquí no están en otro barrio», explica Quique Agustín. Este comerciante, al igual que el carnicero Rafa Navarro, comentan que «muchos días entran con tarjetas que han robado en el paseo marítimo a parejas o extranjeros y tratan de hacer compras».

En la calle de Osset, entre la avenida de los Naranjos y Beato Juan Grande, los hosteleros comentan que los «toxicómanos saltan los muros de una casa. Hemos llamado a la Policía muchas veces, pero no se soluciona».

Mientras habrá que esperar el resultado de los estudios sociales y de arquitectura que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia para ver qué medidas toman en las Casitas Rosa, si hay que derribar o no algún bloque y el número de viviendas okupadas o donde se trafica.