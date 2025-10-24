Luz verde para intervenir en las naves laterales del mercado del Cabanyal

El Mercado del Cabanyal se someterá de nuevo a unas obras de mejora tras las reparaciones de urgencia que tuvo que hacer el gobierno de ... María José Cataá nada más acceder al Ayuntamiento, en el verano de 2023.

Si entonces se tuvo que actuar de forma inmediata por las humedades y desprendimientos en la cubierta central, ya que había riesgo de que cayera el falso techo, ahora la intervención se centrará en las naves centrales del edificio comercial.

Cabe recordar que la redacción del proyecto para estudiar lis trabajos de mejora que se tenían que hacer se encargaron al despacho de Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL, por un importe de 17.537,40 euros y ya se entregó todo el proyecto al Ayuntamiento de Valencia en julio de 2024.

Ahora el nuevo paso que se ha dado en la Junta de Gobierno es aprobar el proyecto de las obras de ejecución en la intervención de los interiores de las naves laterales, unos trabajos que precisarán de una inversión de 1,2 millones de euros.

Y es que en el Cabanyal, tras sacar a la luz el techo de tejas, la idea es poner luz indirecta para destacar su belleza y se actuará en la nave de poniente y en las laterales. También se pondrán lamas de aislamiento térmico.

Cabe recordar que en 2023, cuando se tuvo que hacer la intervención de urgencia en agosto, se decidió cerrar el mercado para acometer los trabajos y fueron más de 30 los operarios que se precisaron para realizar la reforma en tiempo récord y así acelerar los plazos al máximo para que el mercado permaneciera el mínimo tiempo posible cerrado. Y ya fue en septiembre cuando la actividad volvió al mercado.

Entonces, el concejal de Mercados, Santiago Ballester ya explicó que los trabajos habían consistido en la reparación estructural urgente en la cubierta, la fachada y el derribo del falso techo, ya que sufrió desprendimientos sobre las paradas.

El concejal recordó que la actuación que más urgía era la de eliminar el falso techo para sustituirlo por uno nuevo y detalló que en el proceso se encontraron con el techo original, que quedó al descubierto y así se muestra tras ser rehabilitado y adecentado.

El concejal también indicó en su momento que esos primeros trabajos de urgencia se realizaron tras detectar durante una auditoría realizada por arquitectos municipales, a principios del mes de julio de 2023, para conocer el estado de los mercados de la ciudad. Ya en junio de 2023 el nuevo equipo de gobierno tuvo que firmar una modificación presupuestaria de 600.000 euros para poner en marcha un plan para realizar intervenciones de urgencia tras encontrarse, a su llegada, con importantes deficiencias en algunos de los mercados municipales como el del Cabanyal, el de Rojas Clemente o Benicalap.

Plan de inversiones en otros mercados

Cabe destacar que el proyecto del Ayuntamiento es invertir 7,6 millones en dos años para mejorar la eficiencia energética y poner salas de lactancia en varios mercados y, así por ejemplo en el Cabanyal ya está instalada, y también se pondrán ultrasonidos en Castilla para ahuyentar palomas, ya que en este mercado se habían producido goteras por el taponamiento de tuberías y problemas con las heces.

Y es que después de un análisis pormenorizado de las necesidades transmitidas por los vendedores o detectadas por los técnicos, se ha precisado que necesitarán 7,6 millones de euros, una inversión que se realizará durante el año 2025 y también en 2026.

Sólo en trabajos de eficiencia energética se invertirán 4.750.000 euros. En concreto, en el mercado de Algirós se emplearán 1,2 millones de euros. Se sustituirá la maquinaria de aire acondicionado, se pondrá luminaria de sistema led y se recubrirán las ventanas.

Esta mejora llegará después de que en 2023 ya tuvieran que ponerles de forma provisional ventiladores, por el calor que hacía en el recinto, y este pasado verano ya se optó por alquilar unas máquinas de aire acondicionado, una medida que costó unos 14.000 euros.

En el mercado de Jesús se sustituirá la cubierta y los bajantes para eliminar las goteras y se invertirán 465.000 euros.

En el mercado de Rojas Clemente se arreglaron las patologías de la pescadería (costó 395.000 euros) y ahora se va a actuar en el envolvente de la fachada. Se pintará la fachada, con un mural acorde al mercado. También se cambiarán puertas y ventanas y También se van a cambiar las luminarias, el aire acondicionado y las ventanas.

Las obras de la fachada contarán con una inversión de 230.000 euros y las de eficiencia energética, para 2026 y costarán 560.000 euros.

En el mercado de Torrefiel, por ejemplo, ya han hecho la consigna frigorífica (costó 122.000 euros) y desarrollarán un proyecto de eficiencia energética que costará 890.000 euros.

En el Mercado Central van a actualizar las barreras del sótano, zona que utilizan para furgonetas de vendedores y para el tratamiento de residuos orgánicos y se va a actuar en el sótano para evitar las goteras que vienen de la planta de la pescadería.

Además, en este recinto está pendiente el inicio de un estudio para ver cómo conseguir una mayor eficiencia energética. Se tiene que hacer un proyecto y enviarlo a Patrimonio para que dé el visto bueno. La idea es redactarlo a lo largo de 2025 y luego se verán plazos y alcance.

En Castellar, se urbanizó el solar donde se realiza la venta no sedentaria, pero faltaba hacer la acometida de electricidad. Cuando se realice, es posible que este espacio se emplee como plaza para eventos.

En el mercado de Castilla destaca la instalación de máquinas de ultrasonidos para ahuyentar palomas, ya que en este mercado se habían producido goteras por el taponamiento de tuberías y problemas con las heces.

En Ruzafa ya se hizo una mejora para el área cárnica, con un cuarto refrigerado para el subproducto de origen animal, y una consigna frigorífica con una inversión de 164.000 euros y ahora se está redactando el proyecto para hacer mejoras de eficiencia energética, con cambio de alumbrado, aire acondicionado y ventanas. La inversión prevista será de 2,1 millones de euros.