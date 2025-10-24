Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención de urgencia que se hizo en el verano de 2023 en el Mercado del Cabanyal. Ayto. Valencia

Luz verde para intervenir en las naves laterales del mercado del Cabanyal

El proyecto de mejora que tiene ya el visto bueno de la Junta de Gobierno ha sido redactado por el arquitecto Tomás Llavador y contará con una inversión de 1,2 millones de euros

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:16

Comenta

El Mercado del Cabanyal se someterá de nuevo a unas obras de mejora tras las reparaciones de urgencia que tuvo que hacer el gobierno de ... María José Cataá nada más acceder al Ayuntamiento, en el verano de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  4. 4 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  5. 5 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  6. 6 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  7. 7 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  8. 8

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  9. 9 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela
  10. 10 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Luz verde para intervenir en las naves laterales del mercado del Cabanyal

Luz verde para intervenir en las naves laterales del mercado del Cabanyal