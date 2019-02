Luna pide aclarar la supuesta mala praxis del cirujano de La Fe D. GUINDO Viernes, 1 marzo 2019, 00:38

Daniel Luna, jefe de la Unidad de Cirugía Cardiaca del Hospital de Manises, cree necesario que se aclare cuanto antes la supuesta mala praxis en la que podría haber incurrido el coordinador del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital La Fe, y que ya investiga un juzgado de Valencia después de recibir la denuncia de los familiares de un paciente que murió después de ser intervenido quirúrgicamente por este facultativo y un compañero.

«Está claro que, mientras no se demuestre que realizó una mala praxis médica, hay que considerar la presunción de inocencia, pero qué duda cabe que, mientras esté imputado y no se declare si es culpable o no, debería ser cesado de sus funciones como coordinador en el Hospital La Fe y como jefe de servicio del Hospital Clínico», agregó Luna, quien mostró su sorpresa por la noticia avanzada en exclusiva ayer por LAS PROVINCIAS que hace referencia a la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 20 para dilucidar si la actuación del cirujano podría ser constitutiva de «un delito de imprudencia grave».

Luna, en esta línea, destacó que este facultativo «fue puesto a dedo por la Conselleria de Sanidad» en su actual puesto de La Fe y «ahora, después de que Sanidad casi hiciera desaparecer el servicio de cirugía cardiaca del Hospital de Manises sin razón justificable, empiezo a creer que la conselleria ha tenido un colaborador externo que ha estado presionando para que no se reabriera la citada unidad y así se hiciera cargo el Clínico, donde es el jefe de servicio de Cirugía Cardiaca por oposición».

Este diario intentó ayer obtener la versión de los facultativos investigados a través del departamento de comunicación del Hospital La Fe, desde donde indicaron que no se iban a hacer declaraciones.