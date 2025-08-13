«En lugar de ir de compras por la calle, voy al centro comercial»

Valencia vive estos días temperaturas extremas que hacen casi imposible caminar por el centro a pleno sol. Ante la ola de calor, muchos ciudadanos ... y turistas han encontrado un refugio climático: los centros comerciales. No siempre llegan con intención de comprar; a menudo, buscan simplemente aire fresco, sombra y un respiro.

Muchos de los paseantes del Centro Comercial Saler, por ejemplo, son turistas que, tras visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias o al esperar para chequear en sus lugares de estancia buscan un lugar para refrescarse. Visitantes como Lodovica, recién llegada a la ciudad, entran para «matar el tiempo en un lugar frío con una maleta grande» antes de su check-in en un Airbnb. «Prefiero estar caminando por el centro comercial que ir por el centro con una maleta tan grande y un calor tan intenso», dijo la joven italiana.

El motivo no siempre es el mismo, pero la razón de fondo sí: huir del calor. Diego, que venía de visitar el Oceanogràfic, explica que al salir del acuario su familia necesitaba estar en un lugar con aire acondicionado. «Además, nos gusta comprar, y es más conveniente que ir a tiendas en el centro«, dijo al añadir que caminar por la calle Colón ahora mismo es «imposible».

Para algunas familias, como la de Vega, el centro comercial es un punto de encuentro cómodo y accesible, incluso sin consumir. Mientras pasea con su perro y su bebé encuentra bancos, zonas con sombra y fuentes de agua. «Aquí todo está más cerca y no te achicharras», dijo la joven sobre el calor que se siente al caminar por el centro, donde las distancias entre locales son más largas en comparación con el centro comercial, que agrupa todas estas en un entorno agradable y fresco.

Martina y sus amigas, por su parte, combinan la visita con sus compras en el Centro Comercial Aqua Multiespacio: «Vine a buscar un regalo para mi prima. Me gusta mirar y luego comprar online», dijo. Como muchos visitantes, aprovechan el frío de los locales para ver productos en persona y dejar la compra real para cuando estén en casa.

Aunque quienes no pueden costearse aire acondicionado en casa son los que más recurren a esta estrategia, cualquiera que pase calor en la calle puede entrar a refrescarse. «Me ahorro el aire acondicionado y aprovecho que en estas fechas no hay tantas personas en la ciudad para estar tranquilamente», comentaba una vecina mientras recorre los pasillos del centro comercial de el CC Saler.

Algunos aprovechan para descansar, hidratarse o esperar que baje la temperatura antes de continuar su día, ya sea para seguir recorriendo la Ciudad de las Artes o simplemente para socializar y curiosear entre escaparates y vitrinas. En pleno verano, estos espacios se han convertido en algo más que puntos de consumo: son auténticos oasis urbanos.

Por una parte, centros de compra como el Saler cuentan con aire acondicionado en todo el recinto. Por otra parte, multiespacios al aire libre como el Aqua o el Arena, son menos concurridos durante el verano. No obstante, el Arena cuenta con vaporizadores para que los visitantes del espacio puedan combatir contra el calor.

Con la Comunitat que alcanza los 42 grados y sin un final a la vista para esta ola de «calor anómalo», según advierte la Aemet, la imagen de ciudadanos y turistas paseando entre escaparates sin intención de comprar parece que seguirá repitiéndose. Más que un hábito de consumo, recorrer los centros comerciales se ha convertido en una respuesta adaptativa: un modo de sobrellevar un verano que se vive a la sombra y bajo el aire acondicionado.