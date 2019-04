La Lonja sufre el enésimo ataque Antes y después. A la izquierda, las pintadas en la puertas. A la derecha, tras la limpieza de urgencia por la mañana. / la boatella El edificio protegido registra de nuevo pintadas a la espera de las videocámarasVecinos y asociaciones culturales critican el retraso del Consistorio en el dispositivo de vigilancia: «este mandato ya no se pondrán» PACO MORENO VALENCIA. Sábado, 20 abril 2019, 01:14

Faltaban cuatro minutos para las diez y media de la noche cuando la Lonja sufrió este jueves el enésimo ataque en forma de pintada con espray en la puerta trasera, recayente a la calle del mismo nombre. Ni los gritos de los vecinos consiguieron hacer huir al agresor, que oculto bajo un paraguas, aún volvió a acercarse a la fachada para rematar el daño.

«Vota VOX» y «CGT» fueron las dos inscripciones con las que pintó la puerta, con un espray de color rojo. El partido político se desmarcó enseguida de este acto vandálico, para señalar que «ni ese, ni ningún otro acto vandálico, puede ser atribuido a VOX, sino a los intolerantes que desprecian la democracia».

Los vecinos que se dieron cuenta del incidente gritaron con la esperanza de que se girase, aunque no fue posible. «Dieron una descripción a la Policía Local y vieron que se iba por la calle Cordellats», señalaron fuentes de la asociación de vecinos La Boatella, quienes lamentaron el retraso en la colocación de las cámaras de vigilancia.

«Hay una clara dejación de funciones por parte del gobierno de Joan Ribó», sentenciaron, al referirse al dispositivo de vigilancia anunciado hace más de un año y que se extenderá a otros seis monumentos y museos declarados Bien de Interés Cultural de propiedad municipal. Como publicó LAS PROVINCIAS, la Conselleria de Cultura ya ha dado el permiso para colocar medio centenar de dispositivos de este tipo, aunque de momento no se conocen plazos para el concurso de obras.

De la misma opinión fue César Guardeño, de la asociación cultural Círculo por la Defensa del Patrimonio. «Dentro de mes y medio se acaba el mandato y ya damos por seguro que la realización de esta obra se dejará para la siguiente etapa», señaló, para destacar que las agresiones a edificios protegidos están tipificadas por el Código Penal. «El artículo 323 habla de que será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos». Con esta normativa, indicó que sería conveniente «investigar la autoría; no queremos enviar a nadie a la cárcel por esto, pero sí que tenga antecedentes para que no vuelva a hacer algo así. Es lo menos que puede hacer el Ayuntamiento», finalizó.