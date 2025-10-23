Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El padre Ángel y Miguel Ángel tobías durante el rodaje. Producción del documental

El documental que analiza el dolor de la dana llega a Valencia

El Teatro Talía acogerá el 28 de octubre el trabajo 'Resurgir' dirigido por Miguel Ángel Tobías I La producción

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:55

Comenta

¿Es posible reconstruir una vida? ¿Se puede volver a empezar? Son las preguntas a las que responde el documental 'Resurgir', una historia emocional de ... la dana que llega a la gran pantalla el próximo 28 de octubre en Valencia. El trabajo, obra del director y productor de cine y documentales sociales Miguel Ángel Tobías, se estrenará en el Teatro Talía y desde allí iniciará el viaje ante el público de algunas salas de cine y la plataforma plataforma WAKE UP (www.wakeupplatform.com), donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.

