El documental que analiza el dolor de la dana llega a Valencia

¿Es posible reconstruir una vida? ¿Se puede volver a empezar? Son las preguntas a las que responde el documental 'Resurgir', una historia emocional de ... la dana que llega a la gran pantalla el próximo 28 de octubre en Valencia. El trabajo, obra del director y productor de cine y documentales sociales Miguel Ángel Tobías, se estrenará en el Teatro Talía y desde allí iniciará el viaje ante el público de algunas salas de cine y la plataforma plataforma WAKE UP (www.wakeupplatform.com), donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.

Las emociones de la dana saltan a la pantalla bajo un sello excepcional, el de la solidaridad. El cine es sin duda uno de los grandes instrumentos para mostrar las realidades sociales. Un nuevo proyecto llega para demostrarlo. Miguel Ángel Tobías, experto en este tipo de trabajos, de contenido social, ha grabado en su mayor parte en la localidad alicantina de Catral, entrevistas con personajes que vienen a dar respuesta a las preguntas que llenan de contenido 'Resurgir'.

Los ingresos que de las donaciones altruistas recaude este trabajo se destinarán a paliar daños de la dana a través de Mensajeros por la Paz. Se trata de un documental que, como su propio director ha explicado, no muestra la tragedia. No hay imágenes del horror del barro, «todo eso ya lo hemos visto muchas veces». Se trata de una mirada a las emociones que una situación trágica despierta en una persona. «El documental habla de qué nos sucede a los seres humanos cuando vivimos una crisis grande».

Tobías ofrece una reflexión sobre cómo actuamos ante situaciones que generan dolor y sufrimiento, pero por encima de todo ofrece las herramientas que pueden ayudar a superarlas. La relación entre el sufrimiento emocional y la salud mental tejen los hilos que mueven la cinta 'Resurgir'. De ahí que la presencia de expertos en psicología tenga un papel predominante en el documental.

En la presentación estarán los protagonistas de la producción: Miguel Ángel Tobías, director y productor del documental; Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz; Nuria Gordillo, psicóloga sanitaria y forense; Paloma Fuentes, médico experta en neurociencia; José María Martín Moreno, catedrático de Medicina y Salud Pública; Ada Martínez, psicóloga y terapeuta holística; Javier Puertas, médico especialista en neurofisiología y tratamiento de trastornos del sueño; Matías Real, presidente de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia; Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud; y Alejandra Vallejo-Nágera, profesora de Psicología.