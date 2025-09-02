Lavado de cara para el jardín de Polífilo de Valencia
El Ayuntamiento renueva y restaura sus áreas de juego infantiles para mejorar su seguridad en una obra de tres semanas de duración
S. V.
Valencia
Martes, 2 de septiembre 2025, 16:29
El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha las obras de restauración y renovación de las áreas de juegos infantiles en el jardín de ... Polífilo con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y disfrute de los más pequeños.
Mónica Gil, concejala de Parques y Jardines, ha destacado que «con esta actuación modernizamos y mejoramos nuestros espacios públicos, en especial aquellos destinados a la infancia». También ha destacado Gil que «la renovación de estas instalaciones no solo supone una mejora estética, sino que también responde a criterios de seguridad y accesibilidad».
La actuación contempla la retirada de las losetas de caucho y de los juegos existentes que se encuentran en mal estado. En su lugar, se instalará un nuevo pavimento de caucho continuo. También se incorporarán nuevos elementos de juego que mejoran las prestaciones y características de los anteriores y se conserva el tobogán actual por encontrarse en buenas condiciones.
«Queremos que los niños disfruten de juegos seguros y de calidad en un entorno tan emblemático como el Jardín de Polífilo», ha afirmado Gil de este jardín situado en el distrito de Campanar. El plazo de ejecución de las obras será de tres semanas.
