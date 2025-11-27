Largas colas en la Pista de Silla y retenciones en la V-30 durante la mañana de este jueves La DGT notifica más de 20 kilómetros de atascos en los principales accesos a la ciudad

Nueva mañana de atascos en las principales vías de entrada y salida a Valencia. La ciudad ha amanecido este jueves con más de 20 kilómetros de atascos en los principales acceso.

De nuevo, la V-30, la Pista de Silla y la Pista de Ademuz presentan las mayores complicaciones a la hora de circular. Según la información recogida por la DGT a las 8.00 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: tres kilómetros entre Silla y Beniparell sentido Valencia

- V-30: dos kilómetros entre Xirivella y Mislata sentido puerto

- V-30: un kilómetro a la altura de Castellar-Oliveral sentido Madrid

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- A-3: un kilómetro entre el barrio de Sant Josep y el barrio de la Luz sentido Valencia

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Valencia sentido Valencia

- CV-35: cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Paterna hacia Valencia

- CV-35: dos kilómetros entre Béter y Godella sentido Alicante

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.