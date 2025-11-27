Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Largas colas en la Pista de Silla y retenciones en la V-30 durante la mañana de este jueves
DGT

Largas colas en la Pista de Silla y retenciones en la V-30 durante la mañana de este jueves

La DGT notifica más de 20 kilómetros de atascos en los principales accesos a la ciudad

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:12

Comenta

Nueva mañana de atascos en las principales vías de entrada y salida a Valencia. La ciudad ha amanecido este jueves con más de 20 kilómetros de atascos en los principales acceso.

De nuevo, la V-30, la Pista de Silla y la Pista de Ademuz presentan las mayores complicaciones a la hora de circular. Según la información recogida por la DGT a las 8.00 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: tres kilómetros entre Silla y Beniparell sentido Valencia

- V-30: dos kilómetros entre Xirivella y Mislata sentido puerto

- V-30: un kilómetro a la altura de Castellar-Oliveral sentido Madrid

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- A-3: un kilómetro entre el barrio de Sant Josep y el barrio de la Luz sentido Valencia

- CV-36: dos kilómetros entre Picanya y Valencia sentido Valencia

- CV-35: cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Paterna hacia Valencia

- CV-35: dos kilómetros entre Béter y Godella sentido Alicante

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  7. 7 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  8. 8

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  9. 9 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  10. 10 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Largas colas en la Pista de Silla y retenciones en la V-30 durante la mañana de este jueves

Largas colas en la Pista de Silla y retenciones en la V-30 durante la mañana de este jueves