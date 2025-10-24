Un ladrón, detenido por asaltar 19 tiendas en Benimaclet El hombre, arrestado en tres ocasiones, actuaba en algunas ocasiones junto con otros dos hombres y accedían a los locales tras forzar las persianas o rejas usando gatos hidráulicos

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un ladrón, de 33 años, como presunto autor de 19 robos con fuerza en comercios y locales de restauración de Benimaclet. Todos estos delitos se perpetraron entre marzo de 2022 y octubre de 2025, según han indicado fuentes policiales. Otros dos hombres también fueron arrestados tras colaborar en algunos de los robos.

Los delincuentes accedían a los locales tras forzar persianas o rejas usando gatos hidráulicos. Después sustraían el dinero de la caja registradora y también se llevaban dispositivos electrónicos. Los agentes han conseguido recuperar en el domicilio del principal investigado numerosos efectos robados .

Las investigaciones comenzaron este verano a raíz de diversas denuncias recibidas en la Comisaría de Distrito de Exposición. Aseguraban haber sufrido robos con fuerza en sus establecimientos comerciales o de hostelería, la mayoría de ellos ubicados en el barrio de Benimaclet.

Las primeras pesquisas, llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial, permitieron identificar y detener el pasado 18 de septiembre a dos hermanos como presuntos autores de ocho robos con fuerza. Habían accedido a los locales tras forzar los accesos mediante gatos hidráulicos o, aprovechando su escasa corpulencia, se habían introducido por las rejas. Además, averiguaron que una tercera persona había colaborado en los hechos, que también fue detenida y puesta a disposición judicial.

Pocos días después, se produjeron ocho nuevos robos con un 'modus operandi' idéntico. Gracias a las indagaciones, los agentes confirmaron la participación en los recientes asaltos de uno de los dos hermanos detenidos anteriormente, por lo que se le detuvo nuevamente el pasado 15 de octubre.

Tras registrar su domicilio, localizaron numerosos efectos procedentes de los robos. Los policías intervinieron allí objetos que habían sido denunciados como sustraídos, como un patinete, una tableta o un ordenador portátil, entre otros. Todos ellos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Tras determinar su participación en tres nuevos robos con fuerza cometidos entre los días 18 y 21 de octubre, el mismo individuo fue arrestado por tercera vez en la tarde de ayer jueves. Está previsto que hoy pase a disposición judicial.