Más de 10 kilómetros de colas en la Pista de Silla en la mañana de este jueves
Las principales vías muestran más de 25 kilómetros de atascos en los accesos a la capital del Turia
Valencia
Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:18
La Pista de Silla registra desde primera hora de la mañana más de 10 kilómetros de atascos en sentido salida de Valencia. Las retenciones se encuentran entre Horno de Alcedo y Silla. También hay dos kilómetros de colas en sentido entrada a la capital.
Además, la A-7 muestra tres kilómetros de atascos entre La Cañada y Cruz de Gracia.
Por su parte, la V-30 presenta los atascos habituales a esta hora de la mañana. Hay cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata; y también hay dos más entre Castellar y Pinedo.
La Pista de Ademuz, otro de los puntos conflictivos, presenta dos kilómetros de colas entre Burjassot y La Coma. Y la V-21 suma dos más en Alboraya.