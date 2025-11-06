Más de 10 kilómetros de colas en la Pista de Silla en la mañana de este jueves

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las principales vías muestran más de 25 kilómetros de atascos en los accesos a la capital del Turia

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:18

La Pista de Silla registra desde primera hora de la mañana más de 10 kilómetros de atascos en sentido salida de Valencia. Las retenciones se encuentran entre Horno de Alcedo y Silla. También hay dos kilómetros de colas en sentido entrada a la capital.

Además, la A-7 muestra tres kilómetros de atascos entre La Cañada y Cruz de Gracia.

Por su parte, la V-30 presenta los atascos habituales a esta hora de la mañana. Hay cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata; y también hay dos más entre Castellar y Pinedo.

La Pista de Ademuz, otro de los puntos conflictivos, presenta dos kilómetros de colas entre Burjassot y La Coma. Y la V-21 suma dos más en Alboraya.

