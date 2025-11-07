Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un camión atropella y mata a una mujer en Valencia
Atasco en la V-30. DGT

Más de 45 kilómetros de atascos en la mañana de este viernes en Valencia

La Pista de Silla vuelve a ser una de las vías que presentan más retenciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:16

Nueva mañana de tráfico complicado en Valencia. Las salidas y entradas a la capital del Turia han vuelto a amanecer colapsadas y suman 45 kilómetros de atascos.

De nuevo, la Pista de Silla es una de las vías con mayor dificultad para circular. Suma más de 7 kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo, en sentido salida de Valencia. También suma otro kilómetro más a la entrada de la capital.

En la A-7, entre Masía del Juez y Pai i Capellans hay otros 7 kilómetros de retenciones. Y entre la Cañada y Cruz de Gracia otros 4 más.

La V-30, otro de los puntos conflictivos, presenta 5 kilómetros de colas entre Horno de Alcedo y Mislata y dos más entre Castellar y Pinedo. A todos ellos hay que sumar 7 más entre Paterna y Beniferri.

También la Pista de Ademuz sufre de complicaciones en el tráfico. Hay cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia. También hay dos kilómetros de colas en La Coma.

A su vez, la CV-36 acumula tres kilómetros en Picanya.

