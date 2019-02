La jueza archiva la denuncia del PP contra Fuset por la pasarela de la Ofrenda El tribunal considera que no eran necesarios más informes y desestima la acusación de prevaricación contra el concejal de Cultura Festiva ÁLEX SERRANO Martes, 26 febrero 2019, 13:41

Nuevo varapalo judicial al grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. El juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha archivado la denuncia presentada por un asesor popular contra el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por presunta prevaricación en la construcción de la pasarela peatonal que permite salvar la Ofrenda durante los días de Fallas. El magistrado considera que los hechos «no son constitutivos de infracción penal».

La jueza, así las cosas, se basa en los informes remitidos por el Consistorio y en las declaraciones del jefe de sección de la concejalía de Fuset y de la jefa de servicio de Cultura Festiva, que reconocen que fueron ellos quienes consideraron que no eran necesarios más informes. La magistrada se apoya también en que la pasarela no se considera una obra sino «una instalación portátil y desmontable».

Finalmente, el auto señala que no era necesario «solicitar informe al Departamento de Bomberos, en tanto que se trataba de una ocupación al aire libre, en vía pública o espacio abierto, sin perímetro cerrado ni vallado«, ni al de Actividades, »ya que la pasarela no era para el desarrollo de una actividad, no estando sujeta la instalación a la normativa de espectáculos públicos, ya que la pasarela tenia como finalidad solventar el paso de los peatones y por ello el mejor desarrollo de la Ofrenda a la Virgen«. La jueza considera que no son necesarios más informes «que valide documentación presentada por entidad colaboradora o laboratorio acreditado en el ámbito en que éste ha determinado el cumplimiento de la normtiva para el supuesto concreto que ya ha sido certificado o validado en la documentación».

No es la primera vez que se archiva una denuncia del PP contra Fuset. En marzo del pasado año ya se archivó otra por la contratación del Buzón Real de los Reyes Magos de 2018 al considerar la Fiscalía que no se apuntaba ningún indicio de delito.