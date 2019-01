Los juegos infantiles no frenan la prostitución Parte del jardín habilitado con juegos infantiles, ayer. / damián torres Los vecinos reclaman más vigilancia policial y alertan de que la mejora en la limpieza «no sirve de nada» al ocuparse plazas y jardines P. MORENO Jueves, 24 enero 2019, 01:37

«Bajar con los niños a esos juegos infantiles es un problema». Es un testimonio más de la constatación de que la colocación de columpios en la zona más problemática del centro por la prostitución callejera no ha funcionado. A finales del pasado año, el Consistorio terminó de adecuar la plaza que forman las calles Linterna, Mallorquins, Hiedra y Poeta Llombart, con el propósito de erradicar esta práctica. Pero no ha sido así.

La ordenanza contra la prostitución callejera prevé multas de hasta 2.000 euros a los clientes que soliciten un servicio sexual a menos de 200 metros de un colegio o un jardín. Con esa premisa, en las votaciones de los presupuestos participativos de hace dos años se pidió este equipamientos, quedando en primer lugar en el distrito de Ciutat Vella con 250 votos.

La realidad ha sido diferente. Comerciantes de la zona señalan que la calle Escolano es una de las más problemáticas y apuntan que en uno de los patios funciona un burdel. «El Ayuntamiento ha abierto varios expedientes, incluso de la concejalía de Sanidad por las penosas condiciones en las que se encuentra, pero ahí sigue, sin más», señalaron. Este periódico intentó, sin éxito, conocer el motivo del Consistorio para que el establecimiento siga abierto.

Fuentes de la asociación de vecinos El Palleter señalaron que también «se ven prostitutas en el parque de Guillem Sorolla con Recaredo. Se sitúan en esa zona del barrio porque están cerrando todo lo de la calle Viana».

Desde la entidad explicaron que están «captando clientes a plena luz del día y dentro de los parques. El Consistorio debería plantearse aplicar la ordenanza y que haya más presencia policial disuadiendo de esta manera». La situación actual de esta parte del centro histórico ha mejorado en cuanto a la limpieza y la iluminación, pero «no se arreglará del todo mientras siga la prostitución callejera en la zona».

La concejalía de Parques y Jardines colocó varios columpios, así como dos juegos de muelles, uno de ellos adaptado y un tobogán. La actuación incluyó la adecuación de una fuente y bancos, junto con un pavimento de seguridad de caucho.

Vecinos de Velluters han denunciado la presencia de jeringuillas en algunos parques del barrio

Comerciantes de la zona subrayaron que durante unos años «hemos tenido un coche de policía permanente para ahuyentar a los clientes de las prostitutas, lo que no sucede ahora». En opinión de uno de ellos, se trata de un «desafío permanente de todos los que mueven este negocio, que va a más».

Igual que ocurrió en las calles Viana y Torno del Hospital, el problema es «todo lo que genera la prostitución, ese submundo de clientes, venta de droga y toxicómanos». La asociación de vecinos ha denunciado varias veces el repunte del trapicheo de estupefacientes, con hallazgos de jeringuillas en jardines.

«Todas las calles están ahora superiluminadas, pero de poco sirve si no te puedes parar en un parque porque los tíos se te quedan mirando. No controlan si eres o no eres», aseguró una de las vecinas. En la parte de la calle Hiedra, indicaron por su parte que «es una pena porque hay muchas inversiones privadas que han salido adelante como un hotel o un restaurante, cuyos propietarios ya no saben qué hacer con esta situación», indicaron para lamentar una vez más la «escasa presión policial que se hace desde el Consistorio con este tema».