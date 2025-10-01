Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia
Jorge Fabuel, indumentarista de la firma 1700 Indumentaria Valenciana. Alfredo Benetó

Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte

La decisión se comunica dos días después de la celebración de la gala fallera y asegura que no se encuentra «con fuerzas e ilusión» para realizar el encargo y que se va a centrar en los múltiples encargos de su taller| La JCF tendrá que recurrir al procedimiento abreviado para encontrar una nueva firma a 12 días de la 'telefonada' de la alcaldesa

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:51

La Junta Central Fallera tendrá que buscar con urgencia un nuevo indumentarista oficial, ya que Jorge Fabuel, propietario de la firma 1700 Indumentaria Valenciana ha ... decidido renunciar al encargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

