Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte

La Junta Central Fallera tendrá que buscar con urgencia un nuevo indumentarista oficial, ya que Jorge Fabuel, propietario de la firma 1700 Indumentaria Valenciana ha ... decidido renunciar al encargo.

La decisión la ha comunicado esta misma semana al organismo fallero, dos días después de la celebración de la gala de elección de aspirantes a falleras mayores de Valencia 2026.

Cabe recordar que para la presente edición 1700 Indumentaria Valenciana iba a firmar la creación del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte de honor, pero ahora este encargo decae.

Como era la única empresa que había para esta tarea, la concejalía de Fallas tendrá que mover ficha con prontitud, ya que el 13 de octubre es la 'telefonada' de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a las próximas embajadoras de las Fallas, y desde ese momento ya se pone en marcha toda la maquinaria para tomar pruebas, rematar el tejido de las telas y la confección de los jubones y faldas.

Elección de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026. JCF/ Armando Romero

La renuncia formal se presentó el martes en la sede de la Junta Central Fallera y, tal como explica el propio indumentarista, Jorge Fabuel, «he decidido renunciar poque no me encuentro con fuerzas e ilusión para afrontar este encargo que partió del Ayuntamiento con el volumen de trabajo que tengo en mi taller y he decidido centrarme en mis clientas. Doy un paso atrás para volcarmen en la multitud de encargos de mi clientela».

Actuación de urgencia en 2024

Es importante destacar que no es la primera vez que la JCF tiene que actuar con cierta urgencia, pero además, ahora se ha producido en una fase más avanzada de la fiesta. En el año 2024 más de la mitad de los encargos que salieron a concurso quedaron inicialmente desiertos y se tuvo que recurrir al procedimiento abreviado.

Al principio no tenían para las infantiles no telas, ni zapatos, ni manteletas para el segundo traje oficial ni nadie que cosieran los 26 trajes. Y, en el caso de las mayores, no contaban con empresas para hacer los zapatos, ni manteletas del segundo traje ni quien cosiera este segundo traje oficial.

Finalmente se decidió dividir la elaboración de los trajes en cuatro talleres, por épocas del traje y por corte mayor e infantil.

Indumentaristas que sí estarán este año

Cabe recordar que este año el primer traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte lo realizará La Joia Indumentaristas, que ya formó parte de la lista de indumentaristas oficiales hace unos años.

En cuanto al lote de las representantes mayores, el primer traje oficial será obra de Montaña Caballero, que como anécdota es la firma de la madre de una de las jóvenes elegidas en la gala del Roig Arena, Paula Castell y, por tanto, podrá vestir a su hija. Se trata de una empresa que el pasado año se estrenó como indumentarista oficial de los segundos trajes, pero en aquella ocasión, de las más pequeñas.

En cuanto al segundo vestido, El Vestidor Faller vuelve como indumentarista oficial para confeccionar los del siglo XVIII de la fallera mayor de Valencia y su corte de honor, además de los corpiños negros.

En cuanto al suministro de las telas para las cortes de honor, Compañía Valenciana de la Seda será la encargada de tejer los sueños de las más pequeñas. Esta empresa pondrá los tejidos de los dos trajes oficiales de la corte infantil, así como también las de los dos corpiños de manga larga, el del primer traje oficial y el del corpiño negro. Además, el tejido del segundo traje oficial de la máxima representante infantil de la fiesta también saldrá de sus telares.

Respecto a la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, será Sedería Tradicional Valenciana quien, con su experiencia, se encargue de las telas que lucirán durante todo su reinado. Como en el caso de las infantiles, Sedería Tradicional Valenciana suministrará las telas de los dos trajes oficiales, las de los corpiños de manga larga y el tejido del segundo traje oficial de la fallera mayor de Valencia.

Los espolines volverán a salir de los talleres Vives y Marí, donde tras la llamada acudirán las falleras mayores de Valencia 2026 para escoger el color de la seda que se tejera a mano.