Algunos de los perros rescatados del criadero ilegal por la Policía Local de Valencia. LP

Investigan un criadero ilegal de perros en un piso de Quatre Carreres

El Ayuntamiento de Valencia envía el hallazgo de 16 canes a la Fiscalía tras la denuncia de una vecina por malos olores en la vivienda

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:37

El Ayuntamiento de Valencia remite el hallazgo a la Fiscalía para que investigue la aparición de un posible criadero ilegal de perros en una vivienda de la ciudad en Quatre Carreres al carecer la propietaria de documentación como criadora o núcleo zoológico tras las comprobaciones realizadas por la Policía Local. En la misma se encontraron hasta 16 perros de diferentes razas tras una actuación conjunta de la Oficina de Bienestar Animal y la UMA del cuerpo policial dependiente del Consistorio.

Tras recibir una denuncia de una vecina de la persona investigada por problema de olores en la vivienda, desde la Oficina de Bienestar Animal se confirma que en la dirección no corresponde a ningún núcleo y se informa a la UMA para una inspección conjunta. En una primera visita no se localizó a nadie en la vivienda pero telefónicamente se logró contactar con la propietaria y quedar con ella para el día siguiente.

Tanto los agentes de la Policía Local como los veterinarios comprobaron al llegar el fuerte olor que desprendía la vivienda con la puerta cerrada. Al entrar, el olor era más fuerte y observaron que había orina y excrementos en el suelo. También había un fuerte olor a lejía, debido a que debieron limpiar durante el día. Había en la vivienda una gran cantidad de bolsas de comida para perros amontonadas por la casa, de unos 80 metros cuadrados.

La mayoría de perros se encontraban en la cocina, un total de 16 perros, 10 de ellos de raza caniche y dos de yorkshire. Dos de ellos se encontraban en jaulas, debido a que estaban en celo aunque había jaulas en todas las habitaciones. Las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda no eran las adecuadas para vivir ni personas ni para animales y estaba llena de moscas.

A primera vista las condiciones de salud de los animales eran buenas pero tenían las patas sucias y mojadas porque orinaban en el suelo de la casa. En la inspección la propietaria de los perros afirmó a los agentes que no tenía licencia para núcleo zoológico pero mostró en el móvil una licencia de criadora.

Consultado el RIVIA se detecta que tiene 22 perros a su nombre pero en la vivienda solo había 16. La mujer aseguró que el resto vivían en el chalet de una amiga, pero se niega a dar detalles de la dirección y el lugar a los agentes.

Los veterinarios se llevaron a los perros al centro de Benimàmet, donde se les hizo una primera valoración veterinaria de salud y se comprobaron los chips que tenían todos excepto dos.

