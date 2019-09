Investigadores usan estimulación neurosensorial para aprender inglés más rápido EFE VALENCIA. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:17

Aprender a hablar inglés y otros idiomas es fácil gracias a una metodología de estimulación auditiva neurosensorial aplicada en los libros 'Tune In', ideados para el aprendizaje colectivo en colegios, institutos, universidades y empresas.

Esta nueva metodología es fruto de un proyecto de investigación del Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la empresa Isora Solutions, que trabajaron durante últimos tres años en crear materiales didácticos para aprender inglés de manera rápida y fácil.

De los 150 voluntarios que participaron, el 85% mejoró su comprensión y el 74% su nivel de comprensión y producción. En la investigación, recibieron sesiones de neuroestimulación auditiva a través del método y equipamiento tecnológico desarrollado por Tomatis Development.

Los libros corresponden a los niveles 'B1+ to B2' y 'A2 to B1' y el 'B2+ to C1' está previsto para otoño. En los niveles iniciales A1/A2, asegura ahorrar hasta un 50% en tiempo de aprendizaje.